Россия вернулась первую десятку поставщиков мороженого в Китай
Россия вернулась первую десятку поставщиков мороженого в Китай
2025-12-20T10:07+0300
2025-12-20T10:07+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре этого года вновь вошла в топ десять основных поставщиков мороженого в Китай, нарастив месячный экспорт впятеро, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни. Последний раз Россия входила в десятку поставщиков мороженого в Поднебесную в июле. Импорт КНР мороженого из РФ в ноябре этого года достиг 86,8 тысячи долларов, увеличившись в месячном выражении в 5,2 раза после спада в октябре, а в годовом выражении - втрое. Таким образом, Россия вернулась в десятку основных поставщиков мороженого в Китая, заняв в ноябре восьмое место. Также в топ пять вошли Франция (2,2 миллиона долларов), Новая Зеландия (1,1 миллиона), Италия (278 тысяч), Южная Корея (201,5 тысяча) и Малайзия (176, 5 тысяч). При этом суммарный объем импорта Китаем мороженого из России по итогам января-ноября снизился на 14 процентных пунктов и составил 2,3 миллиона долларов.
10:07 20.12.2025
 
Россия вернулась первую десятку поставщиков мороженого в Китай

Россия в ноябре вернулась в десятку основных поставщиков мороженого в Китай

Производственная линия по изготовлению мороженого. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре этого года вновь вошла в топ десять основных поставщиков мороженого в Китай, нарастив месячный экспорт впятеро, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни.
Последний раз Россия входила в десятку поставщиков мороженого в Поднебесную в июле.
Импорт КНР мороженого из РФ в ноябре этого года достиг 86,8 тысячи долларов, увеличившись в месячном выражении в 5,2 раза после спада в октябре, а в годовом выражении - втрое.
Таким образом, Россия вернулась в десятку основных поставщиков мороженого в Китая, заняв в ноябре восьмое место. Также в топ пять вошли Франция (2,2 миллиона долларов), Новая Зеландия (1,1 миллиона), Италия (278 тысяч), Южная Корея (201,5 тысяча) и Малайзия (176, 5 тысяч).
При этом суммарный объем импорта Китаем мороженого из России по итогам января-ноября снизился на 14 процентных пунктов и составил 2,3 миллиона долларов.
Импорт китайского пива в Россию вырос почти в два раза
