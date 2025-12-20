https://1prime.ru/20251220/morozhenoe-865743031.html

Россия вернулась первую десятку поставщиков мороженого в Китай

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре этого года вновь вошла в топ десять основных поставщиков мороженого в Китай, нарастив месячный экспорт впятеро, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни. Последний раз Россия входила в десятку поставщиков мороженого в Поднебесную в июле. Импорт КНР мороженого из РФ в ноябре этого года достиг 86,8 тысячи долларов, увеличившись в месячном выражении в 5,2 раза после спада в октябре, а в годовом выражении - втрое. Таким образом, Россия вернулась в десятку основных поставщиков мороженого в Китая, заняв в ноябре восьмое место. Также в топ пять вошли Франция (2,2 миллиона долларов), Новая Зеландия (1,1 миллиона), Италия (278 тысяч), Южная Корея (201,5 тысяча) и Малайзия (176, 5 тысяч). При этом суммарный объем импорта Китаем мороженого из России по итогам января-ноября снизился на 14 процентных пунктов и составил 2,3 миллиона долларов.

