В Находке устраняют аварию на теплотрассе

2025-12-20T04:45+0300

ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - ПРАЙМ. Специалисты устраняют аварию на сетях теплоснабжения, произошедшую в результате ДТП в приморской Находке, где без отопления остались свыше семи тысяч человек, сообщает региональная прокуратура. "Установлено, что в ночное время 20 декабря 2025 года в результате дорожного транспортного происшествия в районе улицы Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, что привело к необходимости отключения от теплоснабжения более 50 жилых домов и социальных учреждений для проведения восстановительных работ. В результате без надлежащего теплоснабжения остались более семи тысяч жителей города", - говорится в сообщении. В соцсетях ранее писали, что речь идет о грузовике с металлолом, у него отказали тормоза на спуске, где запрещен проезд большегрузов, и он врезался в теплотрассу. На место выехал прокурор Находки Сергей Обухов.

