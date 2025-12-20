В Находке разместят пункты временного размещения после ДТП

https://1prime.ru/20251220/nahodka-865737334.html

2025-12-20T04:45+0300

ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - ПРАЙМ. Устранение аварии на сетях теплоснабжения, произошедшей в результате ДТП в приморской Находке, займет двое суток, в городе развернули пункты временного размещения, сообщает мэрия. В соцсетях ранее писали, что речь идет о грузовике с металлолом, у него отказали тормоза на спуске, где запрещен проезд большегрузов, и он врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 50 жилых домов и социальных учреждений, всего свыше семи тысяч жителей города. Идут восстановительные работы. "В южной части города, запитанной от котельной №1.6, введен локальный режим ЧС. На данный момент работа котельной приостановлена... По информации главы Находки Тимура Магинского, аварийно-восстановительные работы планируется провести в течение двух суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что сутки займут сами аварийные ремонтные работы, еще сутки уйдут для того, чтобы заполнить систему, прогреть ее, запустить котельную и выйти на нормативный уровень. "Сегодня днем в Находке положительные температуры. Но ночью ожидается похолодание до минус 10 градусов... Поэтому было принято решение о развертывании пунктов временного размещения на базе гостиниц "Горизонт" в Находке и "Восток" во Врангеле. В первую очередь в них будут размещаться семьи с детьми, инвалиды и пожилые люди", - отмечают власти. Сотрудники управления ГО и ЧС администрации Находки, управляющих компаний проводят поквартирные обходы для оповещения жителей города и сбора заявок на заселение в ПВР.

