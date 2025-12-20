Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Находке разместят пункты временного размещения после ДТП - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251220/nahodka-865737334.html
В Находке разместят пункты временного размещения после ДТП
В Находке разместят пункты временного размещения после ДТП - 20.12.2025, ПРАЙМ
В Находке разместят пункты временного размещения после ДТП
Устранение аварии на сетях теплоснабжения, произошедшей в результате ДТП в приморской Находке, займет двое суток, в городе развернули пункты временного... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T04:45+0300
2025-12-20T04:45+0300
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865737334.jpg?1766195119
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - ПРАЙМ. Устранение аварии на сетях теплоснабжения, произошедшей в результате ДТП в приморской Находке, займет двое суток, в городе развернули пункты временного размещения, сообщает мэрия. В соцсетях ранее писали, что речь идет о грузовике с металлолом, у него отказали тормоза на спуске, где запрещен проезд большегрузов, и он врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 50 жилых домов и социальных учреждений, всего свыше семи тысяч жителей города. Идут восстановительные работы. "В южной части города, запитанной от котельной №1.6, введен локальный режим ЧС. На данный момент работа котельной приостановлена... По информации главы Находки Тимура Магинского, аварийно-восстановительные работы планируется провести в течение двух суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что сутки займут сами аварийные ремонтные работы, еще сутки уйдут для того, чтобы заполнить систему, прогреть ее, запустить котельную и выйти на нормативный уровень. "Сегодня днем в Находке положительные температуры. Но ночью ожидается похолодание до минус 10 градусов... Поэтому было принято решение о развертывании пунктов временного размещения на базе гостиниц "Горизонт" в Находке и "Восток" во Врангеле. В первую очередь в них будут размещаться семьи с детьми, инвалиды и пожилые люди", - отмечают власти. Сотрудники управления ГО и ЧС администрации Находки, управляющих компаний проводят поквартирные обходы для оповещения жителей города и сбора заявок на заселение в ПВР.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Энергетика
04:45 20.12.2025
 
В Находке разместят пункты временного размещения после ДТП

В Находке развернули пункты временного размещения после аварии на теплотрассе

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - ПРАЙМ. Устранение аварии на сетях теплоснабжения, произошедшей в результате ДТП в приморской Находке, займет двое суток, в городе развернули пункты временного размещения, сообщает мэрия.
В соцсетях ранее писали, что речь идет о грузовике с металлолом, у него отказали тормоза на спуске, где запрещен проезд большегрузов, и он врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 50 жилых домов и социальных учреждений, всего свыше семи тысяч жителей города. Идут восстановительные работы.
"В южной части города, запитанной от котельной №1.6, введен локальный режим ЧС. На данный момент работа котельной приостановлена... По информации главы Находки Тимура Магинского, аварийно-восстановительные работы планируется провести в течение двух суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сутки займут сами аварийные ремонтные работы, еще сутки уйдут для того, чтобы заполнить систему, прогреть ее, запустить котельную и выйти на нормативный уровень.
"Сегодня днем в Находке положительные температуры. Но ночью ожидается похолодание до минус 10 градусов... Поэтому было принято решение о развертывании пунктов временного размещения на базе гостиниц "Горизонт" в Находке и "Восток" во Врангеле. В первую очередь в них будут размещаться семьи с детьми, инвалиды и пожилые люди", - отмечают власти.
Сотрудники управления ГО и ЧС администрации Находки, управляющих компаний проводят поквартирные обходы для оповещения жителей города и сбора заявок на заселение в ПВР.
 
Энергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала