В Намибии оценили вклад России в индустриализацию страны - 20.12.2025
В Намибии оценили вклад России в индустриализацию страны
2025-12-20T10:18+0300
2025-12-20T10:18+0300
КАИР, 20 дек – ПРАЙМ. Российские технологии и знания могут внести масштабный вклад в развитие намибийской промышленности, включая атомную и горнодобывающую, заявила в интервью РИА Новости министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи. "Мы находимся в процессе индустриализации нашей экономики, и нам нужна энергия. Развитая энергетика нужна нам в том числе для добычи полезных ископаемых, поскольку у нас достаточно большой горнодобывающий сектор. Мы – четвёртые в мире по добыче урана. Наше правительство решило включить атомную энергетику в энергобаланс страны, это наш главный приоритет. У российской стороны, с её навыками и технологическим прогрессом, определённо есть очень важная роль, которую ей предстоит сыграть в названных отраслях", – подчеркнула министр. Ашипала-Мусавьи также отметила, что в сфере добычи полезных ископаемых России предстоит определять основные направления развития двустороннего сотрудничества. "Россия, как и Намибия, богата полезными ископаемыми, поэтому российской стороне решать, какие минералы её интересуют. Мы с Россией давние партнёры – уверена, у нас получится определить подотрасли горной промышленности, где мы будем развивать отношения", - сказала министр. Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
10:18 20.12.2025
 
В Намибии оценили вклад России в индустриализацию страны

Глава МИД Ашипала-Мусавьи: российские технологии помогут Намибии в развитии промышленности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире
© РИА Новости . Евгений Биятов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире
© РИА Новости . Евгений Биятов
КАИР, 20 дек – ПРАЙМ. Российские технологии и знания могут внести масштабный вклад в развитие намибийской промышленности, включая атомную и горнодобывающую, заявила в интервью РИА Новости министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи.
"Мы находимся в процессе индустриализации нашей экономики, и нам нужна энергия. Развитая энергетика нужна нам в том числе для добычи полезных ископаемых, поскольку у нас достаточно большой горнодобывающий сектор. Мы – четвёртые в мире по добыче урана. Наше правительство решило включить атомную энергетику в энергобаланс страны, это наш главный приоритет. У российской стороны, с её навыками и технологическим прогрессом, определённо есть очень важная роль, которую ей предстоит сыграть в названных отраслях", – подчеркнула министр.
Ашипала-Мусавьи также отметила, что в сфере добычи полезных ископаемых России предстоит определять основные направления развития двустороннего сотрудничества.
"Россия, как и Намибия, богата полезными ископаемыми, поэтому российской стороне решать, какие минералы её интересуют. Мы с Россией давние партнёры – уверена, у нас получится определить подотрасли горной промышленности, где мы будем развивать отношения", - сказала министр.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
 
Заголовок открываемого материала