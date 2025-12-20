https://1prime.ru/20251220/ndfl-865747867.html
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в бюджеты МСУ
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в бюджеты МСУ - 20.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в бюджеты МСУ
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить в два раза размер норматива зачисления налога на доходы... | 20.12.2025, ПРАЙМ
госдума
россия
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить в два раза размер норматива зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты муниципальных образований - с 15% до 30%. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается увеличить размер норматива зачисления НДФЛ в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, составляющей не более 20 миллионов рублей, до 30% (в бюджеты городских и сельских поселений – 10%)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что в настоящее время норматив зачисления НДФЛ в бюджеты муниципальных образований составляют 15%, а в случае с городскими и сельскими поселениями нормативы составляют 10% и 2% соответственно, что влечет ограниченные возможности муниципалитетов по финансированию ключевых сфер жизнедеятельности населения. "На органы МСУ действующим законодательством возложены важные полномочия, например: предоставление дошкольного и школьного образования, дополнительного образования детей, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт), создание условий для занятий спортом, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведение муниципальных спортивных мероприятий, санитарно-гигиеническое просвещение населения, предоставление малоимущим гражданам жилых помещений, содержание библиотек, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также ряд полномочий в иных социально значимых сферах", - отмечается в пояснительной записке. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта окажет положительное влияние на финансовую устойчивость муниципальных образований и позволит обеспечить надлежащее исполнение органами местного самоуправления возложенных полномочий. "Увеличение поступлений НДФЛ создаст условия для комплексного развития малых городов и сельских населенных пунктов, включая модернизацию образовательных и культурных учреждений, объектов здравоохранения и спорта, благоустройство общественных пространств, а также повышение доступности муниципальных услуг и стимулирование экономической активности на местном уровне, в том числе развитие малого и среднего предпринимательства", - заключается в документе.
