Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в бюджеты МСУ - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251220/ndfl-865747867.html
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в бюджеты МСУ
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в бюджеты МСУ - 20.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в бюджеты МСУ
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить в два раза размер норматива зачисления налога на доходы... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T12:30+0300
2025-12-20T12:36+0300
госдума
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить в два раза размер норматива зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты муниципальных образований - с 15% до 30%. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается увеличить размер норматива зачисления НДФЛ в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, составляющей не более 20 миллионов рублей, до 30% (в бюджеты городских и сельских поселений – 10%)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что в настоящее время норматив зачисления НДФЛ в бюджеты муниципальных образований составляют 15%, а в случае с городскими и сельскими поселениями нормативы составляют 10% и 2% соответственно, что влечет ограниченные возможности муниципалитетов по финансированию ключевых сфер жизнедеятельности населения. "На органы МСУ действующим законодательством возложены важные полномочия, например: предоставление дошкольного и школьного образования, дополнительного образования детей, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт), создание условий для занятий спортом, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведение муниципальных спортивных мероприятий, санитарно-гигиеническое просвещение населения, предоставление малоимущим гражданам жилых помещений, содержание библиотек, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также ряд полномочий в иных социально значимых сферах", - отмечается в пояснительной записке. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта окажет положительное влияние на финансовую устойчивость муниципальных образований и позволит обеспечить надлежащее исполнение органами местного самоуправления возложенных полномочий. "Увеличение поступлений НДФЛ создаст условия для комплексного развития малых городов и сельских населенных пунктов, включая модернизацию образовательных и культурных учреждений, объектов здравоохранения и спорта, благоустройство общественных пространств, а также повышение доступности муниципальных услуг и стимулирование экономической активности на местном уровне, в том числе развитие малого и среднего предпринимательства", - заключается в документе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_eab215a93c6c3b50271edbb4805f9bc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, россия
Госдума, РОССИЯ
12:30 20.12.2025 (обновлено: 12:36 20.12.2025)
 
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в бюджеты МСУ

Депутаты ГД от ЛДПР предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в бюджеты МСУ до 30%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Здание Государственной думы России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить в два раза размер норматива зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты муниципальных образований - с 15% до 30%.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается увеличить размер норматива зачисления НДФЛ в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, составляющей не более 20 миллионов рублей, до 30% (в бюджеты городских и сельских поселений – 10%)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что в настоящее время норматив зачисления НДФЛ в бюджеты муниципальных образований составляют 15%, а в случае с городскими и сельскими поселениями нормативы составляют 10% и 2% соответственно, что влечет ограниченные возможности муниципалитетов по финансированию ключевых сфер жизнедеятельности населения.
"На органы МСУ действующим законодательством возложены важные полномочия, например: предоставление дошкольного и школьного образования, дополнительного образования детей, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт), создание условий для занятий спортом, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведение муниципальных спортивных мероприятий, санитарно-гигиеническое просвещение населения, предоставление малоимущим гражданам жилых помещений, содержание библиотек, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также ряд полномочий в иных социально значимых сферах", - отмечается в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта окажет положительное влияние на финансовую устойчивость муниципальных образований и позволит обеспечить надлежащее исполнение органами местного самоуправления возложенных полномочий.
"Увеличение поступлений НДФЛ создаст условия для комплексного развития малых городов и сельских населенных пунктов, включая модернизацию образовательных и культурных учреждений, объектов здравоохранения и спорта, благоустройство общественных пространств, а также повышение доступности муниципальных услуг и стимулирование экономической активности на местном уровне, в том числе развитие малого и среднего предпринимательства", - заключается в документе.
 
ГосдумаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала