Стало известно, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину

САМАРА, 20 дек - ПРАЙМ. Обращение ульяновца к президенту РФ Владимиру Путину, в котором он написал о жизни в Ульяновске на уровне 19-го века, может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ульяновска. В пятницу во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?". В пятницу в администрации Ульяновска сообщили РИА Новости, что ищут автора обращения. "Мы понимаем, что есть вопросы в сфере городского хозяйства, общественного транспорта. Обращение могло быть связано с этими сферами", - сообщили в администрации города.

