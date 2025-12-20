Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину - 20.12.2025
Стало известно, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину
2025-12-20T02:41+0300
2025-12-20T02:41+0300
экономика
общество
россия
ульяновск
рф
владимир путин
САМАРА, 20 дек - ПРАЙМ. Обращение ульяновца к президенту РФ Владимиру Путину, в котором он написал о жизни в Ульяновске на уровне 19-го века, может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ульяновска. В пятницу во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?". В пятницу в администрации Ульяновска сообщили РИА Новости, что ищут автора обращения. "Мы понимаем, что есть вопросы в сфере городского хозяйства, общественного транспорта. Обращение могло быть связано с этими сферами", - сообщили в администрации города.
общество , россия, ульяновск, рф, владимир путин
Экономика, Общество , РОССИЯ, Ульяновск, РФ, Владимир Путин
02:41 20.12.2025
 

Стало известно, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину

САМАРА, 20 дек - ПРАЙМ. Обращение ульяновца к президенту РФ Владимиру Путину, в котором он написал о жизни в Ульяновске на уровне 19-го века, может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ульяновска.
В пятницу во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?". В пятницу в администрации Ульяновска сообщили РИА Новости, что ищут автора обращения.
"Мы понимаем, что есть вопросы в сфере городского хозяйства, общественного транспорта. Обращение могло быть связано с этими сферами", - сообщили в администрации города.
 
