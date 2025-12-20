https://1prime.ru/20251220/ochir-gorjaeva-865736614.html
Беседовавшего с Путиным командира штурмовиков готов вернуться на СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Командир штурмовой роты, Герой РФ Наран Очир-Горяев, который в пятницу на прямой линии докладывал президенту РФ Владимиру Путину о взятии Северска, вернется на СВО, "как только скажет начальство", рассказала РИА Новости его дочь Виктория. Президент РФ Владимир Путин пригласил Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы старший лейтенант рассказал, как шла работа по взятию Северска. "Сейчас, как только начальство скажет, отец вернется на позицию. Он говорит, что там его команда, которую он не бросит. Он человек чести", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что когда СВО закончится, отец хочет выйти на пенсию и заниматься здоровьем и внуками. Старший лейтенант министерства обороны РФ Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
