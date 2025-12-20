https://1prime.ru/20251220/orban-865752808.html

Орбан заявил, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине

Орбан заявил, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине

БУДАПЕШТ, 20 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, заявил о том, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал. "Они (европейцы - ред.) завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал, в любом случае мы помогаем стране, которая подверглась насилию, и это ничего нам не стоит. Но в то же время именно они и заплатят", - сказал Орбан на пресс-конференции, которую транслировал телеканал HirTV. По его словам, в Западной Европе "распространился миф", что европейцам "война ничего не будет стоить, поскольку в итоге все покроют репарации России", но это не так, и финансировать Киев приходится европейским налогоплательщикам. В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.

