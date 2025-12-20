Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Впервые в истории". Решение ЕС по Украине удивило Орбана - 20.12.2025
"Впервые в истории". Решение ЕС по Украине удивило Орбана
"Впервые в истории". Решение ЕС по Украине удивило Орбана - 20.12.2025
"Впервые в истории". Решение ЕС по Украине удивило Орбана
Решение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере девяносто миллиардов евро означает фундаментальный сдвиг в военной логике Брюсселя, заявил премьер-министр | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T17:48+0300
2025-12-20T17:48+0300
мировая экономика
украина
брюссель
венгрия
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_0:153:2442:1527_1920x0_80_0_0_0a473bf5490ae46c0b5d058d4fd64cc2.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Решение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере девяносто миллиардов евро означает фундаментальный сдвиг в военной логике Брюсселя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Впервые в истории Европейского союза 24 государства-члена совместно предоставили военный займ стране, не входящей в Союз. Это не техническая деталь, а качественный сдвиг. Логика займа ясна: тот, кто дает деньги в долг, хочет их вернуть", — написал он в соцсети X.Орбан отметил, что эта ссуда неизбежно вызовет у европейской элиты интерес к продолжению и эскалации конфликта, поскольку поражение также означало бы финансовые потери.В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
украина
брюссель
венгрия
мировая экономика, украина, брюссель, венгрия, виктор орбан, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
17:48 20.12.2025
 
"Впервые в истории". Решение ЕС по Украине удивило Орбана

Орбан: в логике ЕС произошел серьезный сдвиг из-за одобрения кредита Украине

© РИА Новости . Стрингер
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Решение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере девяносто миллиардов евро означает фундаментальный сдвиг в военной логике Брюсселя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Впервые в истории Европейского союза 24 государства-члена совместно предоставили военный займ стране, не входящей в Союз. Это не техническая деталь, а качественный сдвиг. Логика займа ясна: тот, кто дает деньги в долг, хочет их вернуть", — написал он в соцсети X.
Орбан сделал громкое заявление на фоне речи Путина
Вчера, 19:20
Орбан сделал громкое заявление на фоне речи Путина
Вчера, 19:20
Орбан отметил, что эта ссуда неизбежно вызовет у европейской элиты интерес к продолжению и эскалации конфликта, поскольку поражение также означало бы финансовые потери.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Орбан набросился на ЕС из-за России и Украины
16 декабря, 17:37
Орбан набросился на ЕС из-за России и Украины
16 декабря, 17:37
 
Мировая экономикаУКРАИНАБрюссельВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕС
 
 
