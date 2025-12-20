https://1prime.ru/20251220/orban-865753530.html

"Впервые в истории". Решение ЕС по Украине удивило Орбана

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Решение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере девяносто миллиардов евро означает фундаментальный сдвиг в военной логике Брюсселя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Впервые в истории Европейского союза 24 государства-члена совместно предоставили военный займ стране, не входящей в Союз. Это не техническая деталь, а качественный сдвиг. Логика займа ясна: тот, кто дает деньги в долг, хочет их вернуть", — написал он в соцсети X.Орбан отметил, что эта ссуда неизбежно вызовет у европейской элиты интерес к продолжению и эскалации конфликта, поскольку поражение также означало бы финансовые потери.В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.

