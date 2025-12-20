https://1prime.ru/20251220/orban-865754611.html

Орбан заявил, что конфискация активов России была бы объявлением войны

БУДАПЕШТ, 20 дек - ПРАЙМ. Если бы Евросоюз конфисковал российские замороженные активы и отправил средства Киеву, это было бы объявлением войны, и тогда появление на Украине западных войск было бы вопросом времени, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "В Брюсселе мы предотвратили непосредственную угрозу войны; забрав российские активы, Европа послала бы объявление войны, но мы вовремя поймали почтового голубя... Я не помню, чтобы валютные резервы конфисковывались во время войн... Об этом можно говорить, когда война закончится. Но во время войны этого делать нельзя, потому что это означает, что вы вступили в войну, вы вступили в конфликт. Это лишь вопрос времени, когда ваши солдаты тоже окажутся там", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в Сегеде, трансляцию вел телеканал М1. Венгерский премьер вспомнил интервью с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который выступает за отправку "миротворческих войск" на Украину. "Репортер спросил: а что будет, если русские откроют огонь по немецким войскам, отправленным туда? Канцлер ответил: мы откроем ответный огонь. Это называется войной... Война опасно стучится в дверь, и нельзя ей эту дверь открыть", - подчеркнул Орбан. В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если она произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.

