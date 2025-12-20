Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев прибыл в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером
2025-12-20T21:39+0300
2025-12-20T21:39+0300
политика
мировая экономика
сша
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МАЙАМИ (штат Флорида), 20 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает корреспондент РИА Новости. Из аэропорта кортеж Дмитриева направился сразу на переговорную площадку. Дмитриев проведет в Майами выходные. В Майами ранее на неделе проходили консультации делегации США с украинской стороной. Госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.
сша
Новости
мировая экономика, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер
Политика, Мировая экономика, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
21:39 20.12.2025
 
Дмитриев прибыл в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине с Уиткоффом и Кушнером

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МАЙАМИ (штат Флорида), 20 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает корреспондент РИА Новости.
Из аэропорта кортеж Дмитриева направился сразу на переговорную площадку.
Дмитриев проведет в Майами выходные.
В Майами ранее на неделе проходили консультации делегации США с украинской стороной.
Госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине
15 декабря, 23:11
 
ПолитикаМировая экономикаСШАКирилл ДмитриевСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
