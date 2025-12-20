https://1prime.ru/20251220/peregovory-865756012.html
Дмитриев прибыл в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером
Дмитриев прибыл в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером
2025-12-20T21:39+0300
МАЙАМИ (штат Флорида), 20 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает корреспондент РИА Новости. Из аэропорта кортеж Дмитриева направился сразу на переговорную площадку. Дмитриев проведет в Майами выходные. В Майами ранее на неделе проходили консультации делегации США с украинской стороной. Госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.
