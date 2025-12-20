https://1prime.ru/20251220/pivo-865741068.html

Импорт китайского пива в Россию вырос почти в два раза

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Импорт Россией пива из Поднебесной в ноябре этого года вырос почти в два раза в годовом выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни. Спустя два месяца снижения поставок пива из КНР в РФ в ноябре они выросли на десять процентных пунктов в месячном выражении - до 3,9 миллиона долларов. При этом в годовом выражении Россия нарастила импорт этого напитка в 1,75 раза. Суммарно за январь-ноябрь этого года Россия импортировала хмельного из Китая на 40,8 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Поднебесная в ноябре также приобретала российское пиво, но в меньших объемах. За ноябрь покупки составили 549,1 тысячи долларов против 556,5 тысячи в октябре и 1,9 миллиона в ноябре 2024 года. По итогам января-ноября этого года импорт снизился на треть по сравнению с таким же периодом 2024 года и составил 15,5 миллионов долларов.

