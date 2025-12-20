https://1prime.ru/20251220/pivo-865741068.html
Импорт китайского пива в Россию вырос почти в два раза
Импорт китайского пива в Россию вырос почти в два раза - 20.12.2025, ПРАЙМ
Импорт китайского пива в Россию вырос почти в два раза
Импорт Россией пива из Поднебесной в ноябре этого года вырос почти в два раза в годовом выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T09:13+0300
2025-12-20T09:13+0300
2025-12-20T09:14+0300
экономика
бизнес
россия
китай
рф
экспорт
импорт
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/80228/37/802283799_0:119:3219:1929_1920x0_80_0_0_306a352b7c475c160a4f7f53e3edf5f9.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Импорт Россией пива из Поднебесной в ноябре этого года вырос почти в два раза в годовом выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни. Спустя два месяца снижения поставок пива из КНР в РФ в ноябре они выросли на десять процентных пунктов в месячном выражении - до 3,9 миллиона долларов. При этом в годовом выражении Россия нарастила импорт этого напитка в 1,75 раза. Суммарно за январь-ноябрь этого года Россия импортировала хмельного из Китая на 40,8 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Поднебесная в ноябре также приобретала российское пиво, но в меньших объемах. За ноябрь покупки составили 549,1 тысячи долларов против 556,5 тысячи в октябре и 1,9 миллиона в ноябре 2024 года. По итогам января-ноября этого года импорт снизился на треть по сравнению с таким же периодом 2024 года и составил 15,5 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20251125/kitay-864907346.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80228/37/802283799_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_237a4a5be875e4a030c2f33193b5242b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, рф, экспорт, импорт, торговля
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, экспорт, импорт, торговля
Импорт китайского пива в Россию вырос почти в два раза
Импорт пива из КНР в Россию в ноябре вырос в 1,75 раза
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Импорт Россией пива из Поднебесной в ноябре этого года вырос почти в два раза в годовом выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни.
Спустя два месяца снижения поставок пива из КНР
в РФ
в ноябре они выросли на десять процентных пунктов в месячном выражении - до 3,9 миллиона долларов. При этом в годовом выражении Россия нарастила импорт этого напитка в 1,75 раза.
Суммарно за январь-ноябрь этого года Россия импортировала хмельного из Китая на 40,8 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Поднебесная в ноябре также приобретала российское пиво, но в меньших объемах. За ноябрь покупки составили 549,1 тысячи долларов против 556,5 тысячи в октябре и 1,9 миллиона в ноябре 2024 года.
По итогам января-ноября этого года импорт снизился на треть по сравнению с таким же периодом 2024 года и составил 15,5 миллионов долларов.
Эксперт рассказал, за счет чего может вырасти российский экспорт в Китай