Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251220/poezda-865748403.html
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА - 20.12.2025, ПРАЙМ
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА
Поезда были задержаны из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T11:58+0300
2025-12-20T13:09+0300
происшествия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поезда были задержаны из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее в Минобороны сообщали о 10 сбитых БПЛА над территорией региона этой ночью. "В результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении", - написал он в своем Telegram-канале. Также Гусев добавил, что движение уже восстановлено.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7804c03bcf90b8375e5a6c835f0c90ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Происшествия
11:58 20.12.2025 (обновлено: 13:09 20.12.2025)
 
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА

Гусев: в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА задержали поезда

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Железнодорожный светофор. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поезда были задержаны из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее в Минобороны сообщали о 10 сбитых БПЛА над территорией региона этой ночью.
"В результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Гусев добавил, что движение уже восстановлено.
 
Происшествия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала