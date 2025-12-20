https://1prime.ru/20251220/poezda-865748403.html
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА
2025-12-20T11:58+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поезда были задержаны из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее в Минобороны сообщали о 10 сбитых БПЛА над территорией региона этой ночью. "В результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении", - написал он в своем Telegram-канале. Также Гусев добавил, что движение уже восстановлено.
