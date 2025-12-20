Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки свинины из России в Китай в ноябре упали до минимума с апреля - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/postavki-865739497.html
Поставки свинины из России в Китай в ноябре упали до минимума с апреля
Поставки свинины из России в Китай в ноябре упали до минимума с апреля - 20.12.2025, ПРАЙМ
Поставки свинины из России в Китай в ноябре упали до минимума с апреля
Поставки свинины из России в Китай в ноябре этого года продолжили снижаться, сократившись почти на пятую часть, до минимума с апреля, выяснило РИА Новости по... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T07:55+0300
2025-12-20T07:55+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865739497.jpg?1766206515
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поставки свинины из России в Китай в ноябре этого года продолжили снижаться, сократившись почти на пятую часть, до минимума с апреля, выяснило РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в ноябре Поднебесная импортировала из РФ свинины на 5,03 миллиона долларов, что на 18,8% меньше, чем в октябре. Сокращение поставок длится уже четвертый месяц подряд. Среди всех поставщиков свинины в КНР РФ по итогам ноября заняла 7-е место, против 8-го места в октябре, а ее доля практически не изменилась и составила 4,4%. В топ-5 также вошли Испания (33,1 миллиона долларов), Бразилия (22,7 миллиона), Дания (12,1 миллиона), Нидерланды (9,6 миллиона) и Великобритания (7,4 миллиона). Вместе с этим Китай увеличил импорт мяса птицы из России - до 30,9 миллиона долларов, на 17,6% за месяц. Закупки китайскими компаниями мяса крупного рогатого скота и субпродуктов из него составили чуть больше 18 миллионов долларов, что на 35,2% больше, чем в октябре.
китай
рф
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, рф, кнр
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, КНР
07:55 20.12.2025
 
Поставки свинины из России в Китай в ноябре упали до минимума с апреля

Поставки свинины из России в Китай в ноябре сократились почти на пятую часть

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поставки свинины из России в Китай в ноябре этого года продолжили снижаться, сократившись почти на пятую часть, до минимума с апреля, выяснило РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, в ноябре Поднебесная импортировала из РФ свинины на 5,03 миллиона долларов, что на 18,8% меньше, чем в октябре. Сокращение поставок длится уже четвертый месяц подряд.
Среди всех поставщиков свинины в КНР РФ по итогам ноября заняла 7-е место, против 8-го места в октябре, а ее доля практически не изменилась и составила 4,4%. В топ-5 также вошли Испания (33,1 миллиона долларов), Бразилия (22,7 миллиона), Дания (12,1 миллиона), Нидерланды (9,6 миллиона) и Великобритания (7,4 миллиона).
Вместе с этим Китай увеличил импорт мяса птицы из России - до 30,9 миллиона долларов, на 17,6% за месяц. Закупки китайскими компаниями мяса крупного рогатого скота и субпродуктов из него составили чуть больше 18 миллионов долларов, что на 35,2% больше, чем в октябре.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙРФКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала