Поставки свинины из России в Китай в ноябре упали до минимума с апреля

2025-12-20T07:55+0300

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поставки свинины из России в Китай в ноябре этого года продолжили снижаться, сократившись почти на пятую часть, до минимума с апреля, выяснило РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в ноябре Поднебесная импортировала из РФ свинины на 5,03 миллиона долларов, что на 18,8% меньше, чем в октябре. Сокращение поставок длится уже четвертый месяц подряд. Среди всех поставщиков свинины в КНР РФ по итогам ноября заняла 7-е место, против 8-го места в октябре, а ее доля практически не изменилась и составила 4,4%. В топ-5 также вошли Испания (33,1 миллиона долларов), Бразилия (22,7 миллиона), Дания (12,1 миллиона), Нидерланды (9,6 миллиона) и Великобритания (7,4 миллиона). Вместе с этим Китай увеличил импорт мяса птицы из России - до 30,9 миллиона долларов, на 17,6% за месяц. Закупки китайскими компаниями мяса крупного рогатого скота и субпродуктов из него составили чуть больше 18 миллионов долларов, что на 35,2% больше, чем в октябре.

