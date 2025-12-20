Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приднестровье назвали условие увеличения поставок электроэнергии Молдавии
В Приднестровье назвали условие увеличения поставок электроэнергии Молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - ПРАЙМ. Тирасполь может увеличить поставки Кишиневу электроэнергии, если Молдавия обеспечит Приднестровье поставками газа, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Молдавское госпредприятие Moldelectrica сообщило 6 декабря, что обратилось к Румынии за экстренной закупкой электроэнергии для обеспечения безопасности работы энергосистемы республики. В понедельник компания заявила, что снова была вынуждена запросить аварийную электроэнергию у Румынии. Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии. "Молдавская ГРЭС физически способна увеличить объемы выработки электрической энергии – при обеспечении её дополнительными объемами природного газа. То есть возобновление поставок электроэнергии на экспорт возможно, если для этих целей будет газ", - сказал Красносельский. Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии. В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
газ, молдавия, приднестровье, кишинев, молдавская грэс, energocom, газпром, электроэнергия
Энергетика, Газ, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Кишинев, Молдавская ГРЭС, Energocom, Газпром, электроэнергия
09:29 20.12.2025 (обновлено: 09:31 20.12.2025)
 
В Приднестровье назвали условие увеличения поставок электроэнергии Молдавии

ПМР может увеличить поставки Молдавии электроэнергии, если та обеспечит её газом

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - ПРАЙМ. Тирасполь может увеличить поставки Кишиневу электроэнергии, если Молдавия обеспечит Приднестровье поставками газа, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Молдавское госпредприятие Moldelectrica сообщило 6 декабря, что обратилось к Румынии за экстренной закупкой электроэнергии для обеспечения безопасности работы энергосистемы республики. В понедельник компания заявила, что снова была вынуждена запросить аварийную электроэнергию у Румынии. Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Экс-вице-премьер Молдавии допустил снижение тарифов на газ и теплоэнергию
14 декабря, 21:08
"Молдавская ГРЭС физически способна увеличить объемы выработки электрической энергии – при обеспечении её дополнительными объемами природного газа. То есть возобновление поставок электроэнергии на экспорт возможно, если для этих целей будет газ", - сказал Красносельский.
Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии.
В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за энергокризиса
18 декабря, 15:28
 
ЭнергетикаГазМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕКишиневМолдавская ГРЭСEnergocomГазпромэлектроэнергия
 
 
Заголовок открываемого материала