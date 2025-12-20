В Приднестровье предупредили о риске повторения энергетического кризиса
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - ПРАЙМ. В Приднестровье этой зимой есть риск повторения острой фазы энергетического кризиса, когда республика может остаться без газа, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
В четверг Верховный совет (парламент) Приднестровья утвердил указ главы ПМР о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа.
"Существует определенный механизм поставок природного газа и система расчетов. В конце ноября ухудшилась ситуация, связанная с осуществлением расчетов на территории Европейского союза", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья добавил, что все взаимосвязано и обострились риски снижения темпа платежей до критического уровня.
"Как следствие – уменьшение объемов поставок природного газа и вероятность необеспеченности. Всеми сторонами и участниками принимаются меры для восстановления штатного режима поставок. Но, с учетом имеющейся геополитической ситуации, риск повторения острой фазы энергокризиса, к сожалению, сохраняется", – отметил Красносельский.
Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года, и он продлевался несколько раз. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.