https://1prime.ru/20251220/pridnestrove-865742706.html

В Приднестровье предупредили о риске повторения энергетического кризиса

В Приднестровье предупредили о риске повторения энергетического кризиса - 20.12.2025, ПРАЙМ

В Приднестровье предупредили о риске повторения энергетического кризиса

В Приднестровье этой зимой есть риск повторения острой фазы энергетического кризиса, когда республика может остаться без газа, заявил в интервью РИА Новости... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T09:48+0300

2025-12-20T09:48+0300

2025-12-20T09:48+0300

энергетика

газ

россия

приднестровье

молдавия

кишинев

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859912317_0:85:3341:1964_1920x0_80_0_0_97c455264c6c750e6954db9c155d6712.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - ПРАЙМ. В Приднестровье этой зимой есть риск повторения острой фазы энергетического кризиса, когда республика может остаться без газа, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. В четверг Верховный совет (парламент) Приднестровья утвердил указ главы ПМР о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа. "Существует определенный механизм поставок природного газа и система расчетов. В конце ноября ухудшилась ситуация, связанная с осуществлением расчетов на территории Европейского союза", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья добавил, что все взаимосвязано и обострились риски снижения темпа платежей до критического уровня. "Как следствие – уменьшение объемов поставок природного газа и вероятность необеспеченности. Всеми сторонами и участниками принимаются меры для восстановления штатного режима поставок. Но, с учетом имеющейся геополитической ситуации, риск повторения острой фазы энергокризиса, к сожалению, сохраняется", – отметил Красносельский. Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года, и он продлевался несколько раз. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://1prime.ru/20251220/pridnestrove-865741903.html

https://1prime.ru/20251215/pmr-865560704.html

приднестровье

молдавия

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, приднестровье, молдавия, кишинев, газпром