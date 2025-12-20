https://1prime.ru/20251220/putin-865735391.html
Путин напомнил, как спецслужбы РФ помогли отстоять будущее России на рубеже XX и XXI веков
2025-12-20T00:17+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин напомнил, как отечественные спецслужбы с триумфом выходили из напряженных поединков Холодной войны и помогли отстоять будущее России на рубеже XX и XXI веков.
Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником.
"Навсегда в истории страны останется роль специальных служб, которые с честью и триумфом выходили из напряженных поединков Холодной войны. Мы будем помнить и тех наших боевых товарищей, которые на переломном рубеже 20-го и 21-го веков отдали свои жизни, сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, отразить агрессию международного терроризма", - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что сотрудники органов безопасности всегда ценили и берегли лучшие традиции своих служб, сохраняли преемственность поколений, щедро делились с молодыми коллегами бесценным опытом, "который не заменят никакие учебники и пособия".
"Их верность отечеству всегда будут для нас нравственным ориентиром. Они мужественно сражались с нацистами и их пособниками, приближая великую Победу", - добавил Путин.
День работника органов безопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря.
