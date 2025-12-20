https://1prime.ru/20251220/putin-865738121.html

"Стадо баранов": на Западе пришли в изумление от выступления Путина

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В своем выступлении на прямой линии Владимир Путин подвел итоги 2025 года, демонстрируя значительные достижения России в военной и социальной сферах, сообщает немецкое издание Focus. "Все западные прогнозы — крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и полная политическая изоляция — не оправдались. Честно говоря, Путин добился успехов на ключевых военных и гражданских фронтах", — говорится в материале. По мнению издания, Запад представляется Путину, как "стадо баранов", которое находится в беспорядке, что иллюстрируется неудачной инициативой канцлера Германии Фридриха Мерца по конфискации российских активов. "ККогда сегодня президент России появился перед камерами, разделенной, уставшей от войны и внутренне расколотой Европе нечего хорошего ожидать не пришлось", — отмечается в материале. Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы во время своей ежегодной пресс-конференции, отметил, что Европа будет медленно терять свои позиции, если страны региона не начнут укреплять отношения с Россией. Президент указал, что отказ от партнерства с Россией обедняет Европу в экономическом плане. Ранее Путин заявил, что Россия готова взаимодействовать с Великобританией, Европой и США, но только на условиях равенства и взаимного уважения.

