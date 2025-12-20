Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Стадо баранов": на Западе пришли в изумление от выступления Путина - 20.12.2025
"Стадо баранов": на Западе пришли в изумление от выступления Путина
"Стадо баранов": на Западе пришли в изумление от выступления Путина - 20.12.2025, ПРАЙМ
"Стадо баранов": на Западе пришли в изумление от выступления Путина
В своем выступлении на прямой линии Владимир Путин подвел итоги 2025 года, демонстрируя значительные достижения России в военной и социальной сферах, сообщает... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T05:48+0300
2025-12-20T05:48+0300
мировая экономика
россия
европа
запад
германия
владимир путин
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865716105_0:19:2726:1552_1920x0_80_0_0_648e746030f6487e670c2124eff379a6.jpg
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В своем выступлении на прямой линии Владимир Путин подвел итоги 2025 года, демонстрируя значительные достижения России в военной и социальной сферах, сообщает немецкое издание Focus. "Все западные прогнозы — крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и полная политическая изоляция — не оправдались. Честно говоря, Путин добился успехов на ключевых военных и гражданских фронтах", — говорится в материале. По мнению издания, Запад представляется Путину, как "стадо баранов", которое находится в беспорядке, что иллюстрируется неудачной инициативой канцлера Германии Фридриха Мерца по конфискации российских активов. "ККогда сегодня президент России появился перед камерами, разделенной, уставшей от войны и внутренне расколотой Европе нечего хорошего ожидать не пришлось", — отмечается в материале. Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы во время своей ежегодной пресс-конференции, отметил, что Европа будет медленно терять свои позиции, если страны региона не начнут укреплять отношения с Россией. Президент указал, что отказ от партнерства с Россией обедняет Европу в экономическом плане. Ранее Путин заявил, что Россия готова взаимодействовать с Великобританией, Европой и США, но только на условиях равенства и взаимного уважения.
европа
запад
германия
мировая экономика, россия, европа, запад, германия, владимир путин, фридрих мерц
Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Фридрих Мерц
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В своем выступлении на прямой линии Владимир Путин подвел итоги 2025 года, демонстрируя значительные достижения России в военной и социальной сферах, сообщает немецкое издание Focus.
"Все западные прогнозы — крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и полная политическая изоляция — не оправдались. Честно говоря, Путин добился успехов на ключевых военных и гражданских фронтах", — говорится в материале.

По мнению издания, Запад представляется Путину, как "стадо баранов", которое находится в беспорядке, что иллюстрируется неудачной инициативой канцлера Германии Фридриха Мерца по конфискации российских активов.
"ККогда сегодня президент России появился перед камерами, разделенной, уставшей от войны и внутренне расколотой Европе нечего хорошего ожидать не пришлось", — отмечается в материале.
Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы во время своей ежегодной пресс-конференции, отметил, что Европа будет медленно терять свои позиции, если страны региона не начнут укреплять отношения с Россией.
Президент указал, что отказ от партнерства с Россией обедняет Европу в экономическом плане.
Ранее Путин заявил, что Россия готова взаимодействовать с Великобританией, Европой и США, но только на условиях равенства и взаимного уважения.
Мировая экономикаРОССИЯЕВРОПАЗАПАДГЕРМАНИЯВладимир ПутинФридрих Мерц
 
 
Заголовок открываемого материала