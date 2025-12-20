Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали резкое заявление о выступлении Путина - 20.12.2025
В США сделали резкое заявление о выступлении Путина
В США сделали резкое заявление о выступлении Путина - 20.12.2025, ПРАЙМ
В США сделали резкое заявление о выступлении Путина
Заявление Владимира Путина о намерении России не нападать на другие страны разрушило планы ЕС по эскалации конфликта в Украине, об этом заявил отставной... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T07:13+0300
2025-12-20T07:13+0300
мировая экономика
россия
украина
киев
запад
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина о намерении России не нападать на другие страны разрушило планы ЕС по эскалации конфликта в Украине, об этом заявил отставной подполковник Дэниэл Дэвис в эфире на YouTube-канале Deep Dive. "Они (Европейцы. — Прим. Ред.) готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам", — заявил он.Согласно мнению эксперта, Европе стоит обратить внимание на слова российского лидера, касающиеся первопричин украинского конфликта, а также воздержаться от незаконных действий по изъятию замороженных российских активов. "Россия словно говорит, что пока есть взаимное уважение, мы будем вас уважать, и ни при каких обстоятельствах не собираемся нападать. Это же простая мысль", — пояснил Дэвис. Вчера Владимир Путин, выступая на своей ежегодной пресс-конференции, подчеркнул, что западные политики продолжают создавать напряженность, обсуждая планы по войне с Россией. Путин указал, что в вопросе разрешения украинского конфликта все решения находятся в руках западных лидеров, прежде всего руководителей киевского режима и их западных союзников. Россия заявила о готовности к компромиссам по поводу Украины перед встречей в американском Анкоридже.
украина
киев
запад
мировая экономика, россия, украина, киев, запад, владимир путин, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин, ЕС
07:13 20.12.2025
 
В США сделали резкое заявление о выступлении Путина

Дэвис: Путин сорвал планы ЕС по эскалации войны на Украине

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина о намерении России не нападать на другие страны разрушило планы ЕС по эскалации конфликта в Украине, об этом заявил отставной подполковник Дэниэл Дэвис в эфире на YouTube-канале Deep Dive.
"Они (Европейцы. — Прим. Ред.) готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам", — заявил он.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
"Стадо баранов": на Западе пришли в изумление от выступления Путина
05:48
Согласно мнению эксперта, Европе стоит обратить внимание на слова российского лидера, касающиеся первопричин украинского конфликта, а также воздержаться от незаконных действий по изъятию замороженных российских активов.
"Россия словно говорит, что пока есть взаимное уважение, мы будем вас уважать, и ни при каких обстоятельствах не собираемся нападать. Это же простая мысль", — пояснил Дэвис.
Вчера Владимир Путин, выступая на своей ежегодной пресс-конференции, подчеркнул, что западные политики продолжают создавать напряженность, обсуждая планы по войне с Россией. Путин указал, что в вопросе разрешения украинского конфликта все решения находятся в руках западных лидеров, прежде всего руководителей киевского режима и их западных союзников. Россия заявила о готовности к компромиссам по поводу Украины перед встречей в американском Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
"Ведет к уничтожению": на Западе сделали необычный вывод после речи Путина
05:11
 
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАКиевЗАПАДВладимир ПутинЕС
 
 
