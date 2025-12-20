https://1prime.ru/20251220/putin-865738840.html

В США сделали резкое заявление о выступлении Путина

В США сделали резкое заявление о выступлении Путина - 20.12.2025, ПРАЙМ

В США сделали резкое заявление о выступлении Путина

Заявление Владимира Путина о намерении России не нападать на другие страны разрушило планы ЕС по эскалации конфликта в Украине, об этом заявил отставной... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T07:13+0300

2025-12-20T07:13+0300

2025-12-20T07:13+0300

мировая экономика

россия

украина

киев

запад

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина о намерении России не нападать на другие страны разрушило планы ЕС по эскалации конфликта в Украине, об этом заявил отставной подполковник Дэниэл Дэвис в эфире на YouTube-канале Deep Dive. "Они (Европейцы. — Прим. Ред.) готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам", — заявил он.Согласно мнению эксперта, Европе стоит обратить внимание на слова российского лидера, касающиеся первопричин украинского конфликта, а также воздержаться от незаконных действий по изъятию замороженных российских активов. "Россия словно говорит, что пока есть взаимное уважение, мы будем вас уважать, и ни при каких обстоятельствах не собираемся нападать. Это же простая мысль", — пояснил Дэвис. Вчера Владимир Путин, выступая на своей ежегодной пресс-конференции, подчеркнул, что западные политики продолжают создавать напряженность, обсуждая планы по войне с Россией. Путин указал, что в вопросе разрешения украинского конфликта все решения находятся в руках западных лидеров, прежде всего руководителей киевского режима и их западных союзников. Россия заявила о готовности к компромиссам по поводу Украины перед встречей в американском Анкоридже.

https://1prime.ru/20251220/putin-865738121.html

https://1prime.ru/20251220/germaniya-865737433.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, киев, запад, владимир путин, ес