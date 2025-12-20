В Британии раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина
Express: Запад запаниковал после слов Путина о Калининграде
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Запад запаниковал после слов президента России Владимира Путина о Калининграде, следует из паникерской статьи газеты Daily Express.
"Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует "беспрецедентную эскалацию" конфликта на Украине, потенциально перерастая в "крупномасштабный вооруженный конфликт" по всей Европе", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что эти заявления продемонстрировали "красные линии" Москвы на фоне обострения напряженности в отношениях с Западом. При этом в материале предупреждение российского лидера называется "пугающей угрозой Третьей мировой войны".
Накануне Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
