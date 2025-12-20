Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина - 20.12.2025
В Британии раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина
В Британии раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина - 20.12.2025, ПРАЙМ
В Британии раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина
Запад запаниковал после слов президента России Владимира Путина о Калининграде, следует из паникерской статьи газеты Daily Express. "Путин выступил с резким... | 20.12.2025, ПРАЙМ
владимир путин
запад
калининград
россия
нато
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Запад запаниковал после слов президента России Владимира Путина о Калининграде, следует из паникерской статьи газеты Daily Express. "Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует "беспрецедентную эскалацию" конфликта на Украине, потенциально перерастая в "крупномасштабный вооруженный конфликт" по всей Европе", — говорится в публикации.Издание отмечает, что эти заявления продемонстрировали "красные линии" Москвы на фоне обострения напряженности в отношениях с Западом. При этом в материале предупреждение российского лидера называется "пугающей угрозой Третьей мировой войны".Накануне Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
запад
калининград
владимир путин, запад, калининград, россия, нато
Владимир Путин, ЗАПАД, КАЛИНИНГРАД, РОССИЯ, НАТО
09:19 20.12.2025
 
В Британии раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина

Express: Запад запаниковал после слов Путина о Калининграде

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Запад запаниковал после слов президента России Владимира Путина о Калининграде, следует из паникерской статьи газеты Daily Express.

"Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует "беспрецедентную эскалацию" конфликта на Украине, потенциально перерастая в "крупномасштабный вооруженный конфликт" по всей Европе", — говорится в публикации.
Новое решение Трампа по России вызвало изумление на Западе
6 декабря, 14:19
Новое решение Трампа по России вызвало изумление на Западе
6 декабря, 14:19
Издание отмечает, что эти заявления продемонстрировали "красные линии" Москвы на фоне обострения напряженности в отношениях с Западом. При этом в материале предупреждение российского лидера называется "пугающей угрозой Третьей мировой войны".

Накануне Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Зеленский сделал необычное заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
5 декабря, 08:54
 
Владимир ПутинЗАПАДКАЛИНИНГРАДРОССИЯНАТО
 
 
