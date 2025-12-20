Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине - 20.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине - 20.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине
Президент России Владимир Путин послал важный сигнал Западу словами об Украине, пишет L’ AntiDiplomatico. "Главный посыл ясен: Москва утверждает, что давно... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T10:20+0300
2025-12-20T10:20+0300
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин послал важный сигнал Западу словами об Украине, пишет L’ AntiDiplomatico. "Главный посыл ясен: Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Путин послал Западу вчера сигнал — открытые переговоры в краткосрочной перспективе и стратегическая твердость в долгосрочной перспективе.Накануне российский президент, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений севропейскими странами, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
10:20 20.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин послал важный сигнал Западу словами об Украине, пишет L’ AntiDiplomatico.

"Главный посыл ясен: Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
В Британии раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина
09:19
В статье отмечается, что Путин послал Западу вчера сигнал — открытые переговоры в краткосрочной перспективе и стратегическая твердость в долгосрочной перспективе.

Накануне российский президент, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений севропейскими странами, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.

Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина
Вчера, 22:55
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
