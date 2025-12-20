На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине
L’AntiDiplomatico: Путин послал важный сигнал Западу
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин послал важный сигнал Западу словами об Украине, пишет L’ AntiDiplomatico.
"Главный посыл ясен: Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Путин послал Западу вчера сигнал — открытые переговоры в краткосрочной перспективе и стратегическая твердость в долгосрочной перспективе.
Накануне российский президент, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений севропейскими странами, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.
Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
