https://1prime.ru/20251220/putin-865753382.html
На Западе обиделись на слова Путина о европейских лидерах
На Западе обиделись на слова Путина о европейских лидерах - 20.12.2025, ПРАЙМ
На Западе обиделись на слова Путина о европейских лидерах
На Западе обиделись на слова президента России Владимира Путина о "подсвинках", написал журнал The National Interest. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T17:42+0300
2025-12-20T17:42+0300
2025-12-20T17:42+0300
мировая экономика
россия
запад
украина
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0fcad83fd88110a388cb6c5568c2462.jpg
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. На Западе обиделись на слова президента России Владимира Путина о "подсвинках", написал журнал The National Interest."Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины", — говорится в материале.В публикации отмечается, что это заявление со стороны российского лидера унизило европейских союзников Украины.В среду президент принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждались итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.Там российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад полагал, что ему удастся за короткий период времени разрушить страну.
https://1prime.ru/20251220/putin-865738840.html
https://1prime.ru/20251220/putin-865738121.html
запад
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_369e2789623a0bfb544ee85f0b966d2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, запад, украина, сша, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, США, Владимир Путин
На Западе обиделись на слова Путина о европейских лидерах
NI назвал слова Путина о подсвинках издевкой над европейскими лидерами