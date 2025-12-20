https://1prime.ru/20251220/putin-865753382.html

На Западе обиделись на слова Путина о европейских лидерах

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. На Западе обиделись на слова президента России Владимира Путина о "подсвинках", написал журнал The National Interest."Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины", — говорится в материале.В публикации отмечается, что это заявление со стороны российского лидера унизило европейских союзников Украины.В среду президент принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждались итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.Там российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад полагал, что ему удастся за короткий период времени разрушить страну.

