"Атака отложена". В Европе раскрыли, кто заплатит за кредит Киеву
JW: расходы по займу ЕС для Украины лягут на налогоплательщиков
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Кредит Евросоюза для Украины будет фактически обеспечен за счет европейских налогоплательщиков, пишет немецкое издание Junge Welt.
"Атака Евросоюза на российские суверенные активы отложена. Однако сам грабеж, похоже, лишь меняет жертву — теперь он нацелен на уровень жизни собственных народов Европы. Именно за их счет брюссельские архитекторы военного финансирования намерены покрыть издержки. Расплачиваться придется налогоплательщикам — за щедрость своих правительств по отношению к печально известной "черной дыре" под названием Украина", — отмечает автор материала.
По его мнению, под прикрытием "помощи Украине", которая преподносится как якобы неизбежная "объективная необходимость", разворачивается наступление на остатки социального государства. В статье также подчеркивается, что жителям стран Европы придется искать собственные способы сопротивления этому грабежу.
Автор отдельно указывает, что в отличие от Москвы, у населения Евросоюза отсутствуют доступные юридические механизмы для защиты своих интересов.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.