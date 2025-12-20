Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/regiony-865736511.html
Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости
Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости - 20.12.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости
Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T01:41+0300
2025-12-20T01:41+0300
экономика
ненецкий ао
магаданская область
камчатка
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865736511.jpg?1766184096
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости. Кроме того, в Ненецком АО выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области - на 2,8 тысячи рублей. Еще примерно на 2,8 тысячи рублей пенсии вырастут на Камчатке, а на 2,7 тысячи - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. В десятку также войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), а также Коми (2,4 тысячи). Страховые пенсии россиян со следующего года будут увеличены на 7,6%, следует из федерального бюджета Социального фонда России.
ненецкий ао
магаданская область
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ненецкий ао, магаданская область, камчатка, социальный фонд
Экономика, Ненецкий АО, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЧАТКА, Социальный фонд
01:41 20.12.2025
 
Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости

В 2026 году страховая пенсия по старости в России вырастет на Чукотке

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости.
Кроме того, в Ненецком АО выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области - на 2,8 тысячи рублей.
Еще примерно на 2,8 тысячи рублей пенсии вырастут на Камчатке, а на 2,7 тысячи - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО.
В десятку также войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), а также Коми (2,4 тысячи).
Страховые пенсии россиян со следующего года будут увеличены на 7,6%, следует из федерального бюджета Социального фонда России.
 
ЭкономикаНенецкий АОМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬКАМЧАТКАСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала