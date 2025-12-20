https://1prime.ru/20251220/regiony-865736511.html
Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости
Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости - 20.12.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости
Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T01:41+0300
2025-12-20T01:41+0300
2025-12-20T01:41+0300
экономика
ненецкий ао
магаданская область
камчатка
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865736511.jpg?1766184096
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости.
Кроме того, в Ненецком АО выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области - на 2,8 тысячи рублей.
Еще примерно на 2,8 тысячи рублей пенсии вырастут на Камчатке, а на 2,7 тысячи - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО.
В десятку также войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), а также Коми (2,4 тысячи).
Страховые пенсии россиян со следующего года будут увеличены на 7,6%, следует из федерального бюджета Социального фонда России.
ненецкий ао
магаданская область
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ненецкий ао, магаданская область, камчатка, социальный фонд
Экономика, Ненецкий АО, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЧАТКА, Социальный фонд
Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости
В 2026 году страховая пенсия по старости в России вырастет на Чукотке
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости.
Кроме того, в Ненецком АО выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области - на 2,8 тысячи рублей.
Еще примерно на 2,8 тысячи рублей пенсии вырастут на Камчатке, а на 2,7 тысячи - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО.
В десятку также войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), а также Коми (2,4 тысячи).
Страховые пенсии россиян со следующего года будут увеличены на 7,6%, следует из федерального бюджета Социального фонда России.