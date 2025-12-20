https://1prime.ru/20251220/regiony-865736511.html

Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости. Кроме того, в Ненецком АО выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области - на 2,8 тысячи рублей. Еще примерно на 2,8 тысячи рублей пенсии вырастут на Камчатке, а на 2,7 тысячи - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. В десятку также войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), а также Коми (2,4 тысячи). Страховые пенсии россиян со следующего года будут увеличены на 7,6%, следует из федерального бюджета Социального фонда России.

