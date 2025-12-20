Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России установили квоту на вывоз риса - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/ris-865745113.html
В России установили квоту на вывоз риса
В России установили квоту на вывоз риса - 20.12.2025, ПРАЙМ
В России установили квоту на вывоз риса
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 200 тыс тонн в 2026 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T10:34+0300
2025-12-20T10:34+0300
экономика
сельское хозяйство
рф
рис
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75594/98/755949821_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_549d05c469719f118622d1c18207c867.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 200 тыс тонн в 2026 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ. "С 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. Постановление об этом подписано. Размер квоты составит 200 тысяч тонн в год. В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, за её пределами – 50% от таможенной стоимости продукции", - говорится в сообщении. Добавляется, что это решение позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки. "С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025 года в России действует временный запрет на вывоз риса-сырца. В настоящее время необходимости его продления нет, так как объёмы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции", - добавили в пресс-службе правительства.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75594/98/755949821_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_d300b21ec7b4e8be0ac01fc3ee068479.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, рф, рис, правительство рф
Экономика, Сельское хозяйство, РФ, рис, Правительство РФ
10:34 20.12.2025
 
В России установили квоту на вывоз риса

Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 200 тысяч тонн в 2026 году

Производство риса
Производство риса
Производство риса. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 200 тыс тонн в 2026 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.
"С 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. Постановление об этом подписано. Размер квоты составит 200 тысяч тонн в год. В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, за её пределами – 50% от таможенной стоимости продукции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что это решение позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки.
"С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025 года в России действует временный запрет на вывоз риса-сырца. В настоящее время необходимости его продления нет, так как объёмы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции", - добавили в пресс-службе правительства.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРФрисПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала