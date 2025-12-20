В России установили квоту на вывоз риса

https://1prime.ru/20251220/ris-865745113.html

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 200 тыс тонн в 2026 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ. "С 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. Постановление об этом подписано. Размер квоты составит 200 тысяч тонн в год. В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, за её пределами – 50% от таможенной стоимости продукции", - говорится в сообщении. Добавляется, что это решение позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки. "С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025 года в России действует временный запрет на вывоз риса-сырца. В настоящее время необходимости его продления нет, так как объёмы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции", - добавили в пресс-службе правительства.

