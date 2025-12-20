https://1prime.ru/20251220/ris-865745113.html
В России установили квоту на вывоз риса
В России установили квоту на вывоз риса - 20.12.2025, ПРАЙМ
В России установили квоту на вывоз риса
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 200 тыс тонн в 2026 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T10:34+0300
2025-12-20T10:34+0300
2025-12-20T10:34+0300
экономика
сельское хозяйство
рф
рис
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75594/98/755949821_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_549d05c469719f118622d1c18207c867.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 200 тыс тонн в 2026 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ. "С 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. Постановление об этом подписано. Размер квоты составит 200 тысяч тонн в год. В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, за её пределами – 50% от таможенной стоимости продукции", - говорится в сообщении. Добавляется, что это решение позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки. "С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025 года в России действует временный запрет на вывоз риса-сырца. В настоящее время необходимости его продления нет, так как объёмы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции", - добавили в пресс-службе правительства.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75594/98/755949821_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_d300b21ec7b4e8be0ac01fc3ee068479.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, рф, рис, правительство рф
Экономика, Сельское хозяйство, РФ, рис, Правительство РФ
В России установили квоту на вывоз риса
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 200 тысяч тонн в 2026 году