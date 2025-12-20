https://1prime.ru/20251220/rosaviatsiya-865739874.html
В аэропортах Иваново и Ярославля ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Иваново и Ярославля ввели временные ограничения на полеты
2025-12-20T08:07+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Иваново ("Южный"), Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
