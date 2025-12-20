https://1prime.ru/20251220/roskongress-865757469.html
Глава "Росконгресса" оценил рост российско-африканского сотрудничества
Глава "Росконгресса" оценил рост российско-африканского сотрудничества - 20.12.2025, ПРАЙМ
Глава "Росконгресса" оценил рост российско-африканского сотрудничества
Товарооборот между Россией и странами Африки демонстрирует рост, отмечается развитие ряда проектов, в том числе в сфере энергетики, заявил РИА Новости глава... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T23:06+0300
2025-12-20T23:06+0300
2025-12-20T23:06+0300
экономика
россия
африка
египет
каир
сергей лавров
росконгресс
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82887/15/828871509_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8bdfd5105ce7d1d891e3c6e0753d7275.jpg
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и странами Африки демонстрирует рост, отмечается развитие ряда проектов, в том числе в сфере энергетики, заявил РИА Новости глава "Росконгресса" Александр Стуглев. "Мы видим, что растет товарооборот, мы видим, что через выступления африканских партнеров и через подписываемые соглашения на сегодняшний день совершенно конкретно развиваются бизнес-проекты, в том числе и в области большой энергетики, атомной энергетики", - сказал он. По словам собеседника агентства, подготовка национальных кадров играет значительную роль в сотрудничестве между Россией и странами Африки. "Атомная энергетика ведет за собой в том числе и образовательный процесс, процесс подготовки кадров... Это и индустрия строительных материалов, это и транспортная составляющая. Несомненно, порты, несомненно, транспортная логистика", - добавил Стуглев. Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
https://1prime.ru/20251220/afrika-865755210.html
африка
египет
каир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82887/15/828871509_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_92e384e5554600e3ff21b7968411e814.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, египет, каир, сергей лавров, росконгресс, мид
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, ЕГИПЕТ, Каир, Сергей Лавров, Росконгресс, МИД
Глава "Росконгресса" оценил рост российско-африканского сотрудничества
Глава "Росконгресса" позитивно оценил рост российско-африканского сотрудничества
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и странами Африки демонстрирует рост, отмечается развитие ряда проектов, в том числе в сфере энергетики, заявил РИА Новости глава "Росконгресса" Александр Стуглев.
"Мы видим, что растет товарооборот, мы видим, что через выступления африканских партнеров и через подписываемые соглашения на сегодняшний день совершенно конкретно развиваются бизнес-проекты, в том числе и в области большой энергетики, атомной энергетики", - сказал он.
По словам собеседника агентства, подготовка национальных кадров играет значительную роль в сотрудничестве между Россией и странами Африки
.
"Атомная энергетика ведет за собой в том числе и образовательный процесс, процесс подготовки кадров... Это и индустрия строительных материалов, это и транспортная составляющая. Несомненно, порты, несомненно, транспортная логистика", - добавил Стуглев.
Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире
. Министерство иностранных дел Египта
сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров
.
Россия обсудила с Африкой вопросы финансовых и логистических структур