В России отмечают профессиональный праздник сотрудников госбезопасности

В России отмечают профессиональный праздник сотрудников госбезопасности - 20.12.2025, ПРАЙМ

В России отмечают профессиональный праздник сотрудников госбезопасности

20.12.2025

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские спецслужбы в 2025 году методично вскрывали планы Запада по совершению крупных изощренных антироссийских провокаций, направленных на обоснование подготовки военного противостояния с Россией, а также предотвратили большое число резонансных терактов, за попытками которых стояли киевский режим и его зарубежные кураторы. В субботу свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны органов государственной безопасности России. Этот праздник стал символом уважения и признательности людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, ее государственных рубежей, защищают права и свободы граждан, борются с терроризмом и экстремизмом, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, вдали от Родины отстаивают ее национальные интересы. Двадцатого декабря 1917 года при Совете народных комиссаров - правительстве советской России - была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (ВЧК). Впервые в мировой практике государственного строительства появилось силовое ведомство нового типа. Ранее существовавшие в императорской России органы обеспечения безопасности государства такого статуса и полномочий не имели. Сейчас это праздник сотрудников и ветеранов четырех российских силовых ведомств, правопреемников подразделений Комитета госбезопасности СССР - Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Главного управления специальных программ при президенте РФ (ГУСП). ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ СВР В субботу свой 105-летний юбилей отмечает Служба внешней разведки. Ее "прародитель", Иностранный отдел ВЧК, был образован 20 декабря 1920 года. За более чем вековую историю своего существования органы отечественной внешней разведки добыли огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России. Оценку деятельности спецслужб по конкретным направлениям, в том числе и разведки, дает только высшее руководство государства. Президент РФ Владимир Путин в начале декабря заявил в интервью каналу India Today, что доволен качеством работы российской разведки. СВР, опираясь на результаты анализа добываемой информации, дает оценки текущей ситуации. Мир сегодня переживает самый хрупкий для безопасности момент после Второй мировой войны, нужны выдержка, умение идти на компромиссы и ответственность, чтобы избежать нового глобального вооруженного конфликта, подчеркивал осенью нынешнего года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Киев откровенно плюет на настрой администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта и делает все, чтобы спровоцировать его эскалацию, отмечал Нарышкин. Одновременно правящий класс Европы для решения своих геополитических задач использует граждан Украины в качестве пушечного мяса, указывал директор СВР. Более того, СВР видит приготовления европейских союзников по НАТО к войне с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всем необходимым натовские Союзные силы реагирования, говорил Нарышкин. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы, отмечал он. Нарышкин предупреждал и о том, что Великобритания и ведущие страны Евросоюза задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до терактов. Подробности приводились в многочисленных заявлениях Службы внешней разведки в нынешнем году. СВР продолжает не имеющую аналогов в истории мировых спецслужб практику регулярной публикации сообщений упреждающего характера о планах Запада, вынашиваемых против России. Причем речь среди прочего шла о намерениях устроить провокации, чреватые военным столкновением с Россией. В июне 2025-го, после ряда резонансных террористических актов и диверсий на российской территории, СВР выступила с официальным заявлением о налаженном сотрудничестве разведслужб Великобритании с киевским режимом. Как указывала СВР, подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме: разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники службы безопасности Украины или главного управления разведки минобороны Украины и их агентура. Такой механизм использовался, в частности, при организации терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня нынешнего года, отмечалось в заявлении СВР. ВСКРЫТЫЕ ПЛАНЫ ИЗОЩРЕННЫХ ПРОВОКАЦИЙ Одновременно в российской внешней разведке заявили о наличии сведений о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий, направленных на эскалацию украинского конфликта, с целью сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву. Тогда же СВР сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев был связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагалось как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства. Позже СВР сообщила о планах спецслужб Великобритании задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот", спусковым крючком для которой должен стать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволил бы объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству, и это развязало бы Западу руки в выборе методов противодействия. И это было еще не все. Лондон, взбешенный безрезультатностью своих многолетних усилий добиться стратегического поражения России, готовит еще одну провокацию, сообщило пресс-бюро СВР в начале октября. По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей, обученных Лондоном, должна была атаковать один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. Киев стал для "коварного Альбиона" идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов, готовым с радостью проделывать грязную работу, подчеркивала СВР. В подготовке крупной провокации, направленной против России и Белоруссии, СВР уличила и Польшу. По информации российской разведки, украинские власти хотели забросить в эту страну диверсионно-разведывательную группу, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделений РФ и Белоруссии, а на самом деле - из боевиков запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России", а также из белорусского "полка Калиновского". Киев и Варшава задумывали имитацию атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы побудить Европу на военный ответ против России. СВР предупреждала и о планах подельников Лондона из Франции. Сообщалось, что Генштаб французских вооруженных сил по указанию президента Франции Эммануэля Макрона готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Еще один вариант прямого участия Парижа в украинском конфликте - отправка на Украину частных военных компаний. В случае непосредственного участия этих ЧВК в боевых действиях на Украине они станут первоочередной законной целью российских Вооруженных сил, пообещала СВР. ПРЕДОТВРАЩЕННЫЕ ТЕРАКТЫ Владимир Путин давал высокую оценку и работе Федеральной службы безопасности. ФСБ является сильным, надежным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности, говорил глава государства на расширенном заседании коллегии спецслужбы. В России в 2025 году удалось сорвать более 370 террористических преступлений, в том числе свыше 270 терактов, ликвидированы 24 и задержаны более двух тысяч бандитов и их пособников. ФСБ в 2025 году регулярно сообщала о предотвращенных терактах и диверсиях. Вот лишь ряд примеров. В конце февраля стало известно о предотвращенной попытке убийства в Москве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшейся украинскими спецслужбами. В ноябре предотвратили задуманное Киевом убийство одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. В 2025 году ФСБ сорвала ряд попыток убийств высокопоставленных офицеров министерства обороны России. Так, в июле сообщалось о предотвращении убийства российского военного в Крыму - его накануне Дня Победы хотели взорвать в личном автомобиле. В ноябре ФСБ России обнародовала информацию о задержании жителя ДНР, готовившего по заданию военной разведки Украины убийство высокопоставленного офицера Минобороны РФ с помощью боевых отравляющих веществ. Для покушения агенту передали бутылки британского пива. В них содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. В апреле ФСБ сообщила о задержании в Керчи агента украинских спецслужб. Гражданин Молдавии собирался взорвать городскую водонасосную станцию, а также передавал Киеву данные о дислокации российской военной техники, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма. В начале мая пришла информация о задержании троих выходцев с Украины, планировавших по заданию Киева устроить взрыв в херсонской Каховке около памятника "Танк Т-34" во время митинга с участием руководства и жителей города. В июне сообщалось о задержании гражданина РФ, планировавшего по указанию службы безопасности Украины совершить теракт в людных местах на Кубани. Позже стало известно, что в Крыму задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами. Злоумышленник должен был подготовить дрон с бомбой для атаки на сотрудников правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России. ФСБ подчеркивала, что Киев в попытках вербовок все чаще использует мессенджеры WhatsApp и Telegram. В августе ФСБ сообщила о сорванной попытке украинских спецслужб устроить взрыв на Крымском мосту. Автомашина с самодельной бомбой большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран. По замыслу Киева, планировалось передать автомобиль человеку, который поехал бы на нем через Крымский мост, став невольным террористом-смертником, использованным "втемную". Это не единственная попытка украинских спецслужб использовать смертников для совершения терактов в России. Был предотвращен теракт, планировавшийся СБУ в отношении сотрудников ФСБ в Крыму. Задержана 54-летняя жительница Волгоградской области, которая должна была пронести в здание УФСБ по Крыму и Севастополю бомбу, спрятанную в православную икону, и, по замыслу СБУ, погибнуть при взрыве. В своей бесчеловечности киевский режим дошел уже и до попыток использования ничего не подозревающих пенсионеров в качестве смертников, рассказывали в ФСБ. СОРВАННАЯ РАКЕТНАЯ ПРОГРАММА КИЕВА Большой победой силовых ведомств РФ стал срыв программы Украины по выпуску дальнобойных баллистических ракет "Сапсан". Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. Украина планировала с разрешения представителей НАТО использовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России. По информации ФСБ, была получена упреждающая информация о разработке и начале производства Украиной "Сапсанов" на деньги от Германии, а также точные координаты объектов ВПК Украины, выпускавших эти ракеты. Российские военные нанесли серию ударов высокоточными средствами поражения по ключевым объектам, задействованным в создании "Сапсанов". Сообщалось, что в результате были уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей. Украинский военно-промышленный комплекс понес колоссальный ущерб от российской операции, несопоставимый с ущербом России от проведенной военной разведкой Украины операции "Паутина", подчеркивалось в материалах ФСБ. ВОЗМЕЗДИЕ "КИНЖАЛАМИ" Еще один яркий успех ФСБ - сорванная курировавшаяся Лондоном масштабная провокация Киева с попыткой угона российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Военная разведка Украины планировала направить угнанный борт в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО. Реализация этого сценария в текущих условиях могла привести к труднопрогнозируемым негативным последствиям, отмечали в ФСБ. Киев с Западом хотели, чтобы штурман МиГ-31 убил пилота и направил истребитель по выбранному ими маршруту. За такое предательство украинский вербовщик обещал российскому летчику три миллиона долларов и "пиво в Мюнхене в компании пышногрудых барышень". Но российский офицер, будучи верен Родине, обратился к военным контрразведчикам. В результате ФСБ провела так называемую оперативную игру, увенчавшуюся успехом. "Кинжал" Украина в итоге получила, и не один - но как результат ответного российского удара. С помощью этих ракет ВКС РФ нанесли поражение главному центру радиоэлектронной разведки минобороны Украины в Броварах и аэродрому Староконстантинов, где дислоцированы самолеты F-16. УДАРЫ ПО БРИТАНСКИМ "ГНЕЗДАМ" ФСБ в 2025 году продолжила методично бить по британским шпионам и агентам влияния в России. В марте ФСБ сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве - это второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид. Их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности России. Как выяснило РИА Новости на основе данных соцсетей, Скиннер с женой прошли обучение по одной и той же британской государственной программе подготовки кадров, в рамках которой среди прочего готовят специалистов по анализу разведданных и сотрудников для министерства обороны. В начале июня Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность неправительственной организации "Британский Совет". БС является основным инструментом влияния Лондона, пояснили в ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. Более того, значимость "Британского Совета" как инструмента влияния Лондона столь высока, что его интересы продвигает вся государственная машина Великобритании, сообщили в ФСБ. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. Преступную деятельность британцев обличал и лично директор ФСБ Александр Бортников. Спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России, говорил он. Есть достоверные данные, что именно под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России, указывал Бортников. Лондон планируют применение боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России, отмечал директор ФСБ. Под непосредственным кураторством британской разведки накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле в июне СБУ провела операцию "Паутина", Лондон обеспечил ее пропагандистское сопровождение, вбрасывая фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе РФ и чисто украинском "авторстве" диверсии, отмечал Бортников. Россия располагает информацией и о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток", сообщал директор ФСБ. СТАТЬЯ ДЛЯ БЕГЛЫХ ИНОАГЕНТОВ Запад пригрел у себя беглых иноагентов, чья откровенно враждебная России деятельность в конце концов стала поводом для возбуждения ФСБ дела по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Дело начато против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России" (АКР). Эти подельники Ходороковского - свыше двух десятков лиц, среди которых иноагенты, экс-премьер РФ Михаил Касьянов, завершивший спортивную карьеру 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, актер Артур Смольянинов, Леонид Гозман, журналист Виктор Шендерович. Позже они были внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ По данным ФСБ РФ, Ходорковский со сторонниками из АКР финансируют украинские военизированные националистические подразделения, признанные террористическими в РФ, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России. РАЗГРОМ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК Федеральная служба безопасности помогает другим отечественным силовым структурам бороться с организованной преступностью. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий ФСБ и СК России удалось пресечь деятельность Таганской объединенной преступной группировки. В мае ФСБ сообщила, что ее сотрудники из схрона, принадлежавшего "таганским", изъяли более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы, огнеметы и гранаты), 36 килограммов взрывчатых веществ (гексоген и тротил), свыше 15 тысяч патронов различного калибра. Мосгорсуд приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской ОПГ о создании преступного сообщества, участии в нем и организации убийств. В мае ФСБ и СК совестно накрыли в Москве, Московской и Владимирской областях десять граждан Российской Федерации, с помощью сим-боксов обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, рассылавших сообщения о ложных террористических угрозах с целью дестабилизации обстановки в России. Затем ФСБ во взаимодействии с МВД в Ярославской и Свердловской областях накрыли участников межрегионального организованного преступного сообщества, которые также с помощью сим-боксов содействовали работе телефонных мошенников из украинских колл-центров. НОВЫЕ РАСКРЫТЫЕ АРХИВЫ И СВР, и ФСБ в 2025 году продолжили работу по обнародованию новых рассекреченных архивных документов о разных аспектах работы своих предшественников. Анализ этих документов позволяет увидеть прямые параллели между враждебными действиями Запада прошлого с нынешними антироссийскими кознями все тех же столиц. Служба внешней разведки выпустила шеститомный сборник из более чем 800 своих рассекреченных архивных документов, охватывающих весь период Второй мировой - от нападения нацистской Германии на Польшу до разгрома милитаристской Японии. Один из этих документов свидетельствует о том, что Великобритания сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году активно намеревалась возглавить борьбу против СССР в Европе. Лондон тогда рассматривал Советский Союз как самого вероятного своего противника в новой мировой войне и запланировал организацию антисоветского военного блока западноевропейских стран - позже эти планы реализовались при создании НАТО. Кроме того, были опубликованы документы СВР о действиях милитаристской Японии во Второй мировой войне. Наконец, по случаю 80-летия российской атомной отрасли СВР обнародовала ряд документов по истории атомного проекта СССР. Буквально на днях вышел подготовленный сотрудниками ФСБ уникальный сборник рассекреченных архивных документов о различных аспектах деятельности советской военной контрразведки "Смерш". Эта книга содержит наиболее интересные и информативные документы, раскрывающие весь спектр и масштаб задач, решавшихся военной контрразведкой в годы Великой Отечественной войны в ходе противоборства с нацизмом и его пособниками. Кроме того, ФСБ на своем сайте открыла рубрику, в которой публикуются документы КГБ о бывших нацистских карателях и изменниках Родины, которых в свое время пригрели страны Запада.

