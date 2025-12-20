https://1prime.ru/20251220/rubl-865720965.html
"Риски сместились": что будет с рублем после решения по ставке
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки, а основные факторы давления сместились на начало следующего года, рассказал агентству "Прайм" Спартак Соболев, начальник отдела инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс".Решение Банка России снизить ставку до 16% совпало с основным рыночным консенсусом мнений, хотя могло быть значительно мягче на фоне последних данных по инфляции в ноябре (6.6% год к году), считает он."Тем не менее, регулятор заявил о сохраняющихся проинфляционных рисках и ожиданиях в экономике, что сигнализирует о вероятном плавном снижении ставки в первом квартале 2026 года в случае дальнейшего замедления роста потребительских цен", - отметил он.Банковские ставки по кредитам и депозитам на этом фоне существенно не изменятся, рубль продолжает оставаться привлекательным инструментом для сбережения. Котировки доллара, вероятно, продолжат закреплять среднесрочный торговый диапазон 75-85 рублей."После решения ЦБ снизить ключевую ставку до 16% ожидаем продолжения колебания рубля в среднесрочном ценовом диапазоне 75-85 за доллар. Ключевая ставка остается высокой, сохраняя привлекательность российской валюты", - отметил Спартак Соболев.Экономические риски сокращения профицита баланса внешней торговли страны из-за санкций и снижения нефтяных цен, как фактор давления на рубль, смещены к первому кварталу нового года, заключил эксперт.
