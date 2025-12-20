https://1prime.ru/20251220/samolet-865745246.html
В Минпромторге прокомментировали проект создания широкофюзеляжного самолета
В Минпромторге прокомментировали проект создания широкофюзеляжного самолета
2025-12-20T10:37+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Реализация проекта широкофюзеляжного самолёта является актуальной в России как для осуществления международных перевозок, так и перелетов внутри страны, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Реализация проекта широкофюзеляжного самолёта, несомненно, является актуальной как для осуществления международных перевозок, так и перелетов внутри страны", - сказали в министерстве. Сейчас прорабатываются варианты создания широкофюзеляжного самолета с применением научно-технического задела, полученного как в ходе прикладных исследований, выполняемых профильными исследовательским институтами, так и по имеющимся наработкам по программам SJ-100 и МС-21, пояснили в Минпромторге РФ. Президент России Владимир Путин заявил в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что России совершенно точно нужны отечественные самолеты.
В Минпромторге прокомментировали проект создания широкофюзеляжного самолета
