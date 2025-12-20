Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-20T10:37+0300
2025-12-20T10:37+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир путин
минпромторг
воздушный транспорт
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Реализация проекта широкофюзеляжного самолёта является актуальной в России как для осуществления международных перевозок, так и перелетов внутри страны, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Реализация проекта широкофюзеляжного самолёта, несомненно, является актуальной как для осуществления международных перевозок, так и перелетов внутри страны", - сказали в министерстве. Сейчас прорабатываются варианты создания широкофюзеляжного самолета с применением научно-технического задела, полученного как в ходе прикладных исследований, выполняемых профильными исследовательским институтами, так и по имеющимся наработкам по программам SJ-100 и МС-21, пояснили в Минпромторге РФ. Президент России Владимир Путин заявил в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что России совершенно точно нужны отечественные самолеты.
бизнес, россия, рф, владимир путин, минпромторг, воздушный транспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минпромторг, Воздушный транспорт
10:37 20.12.2025
 
В Минпромторге прокомментировали проект создания широкофюзеляжного самолета

Минпромторг назвал реализацию проекта широкофюзеляжного самолета актуальной для России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Реализация проекта широкофюзеляжного самолёта является актуальной в России как для осуществления международных перевозок, так и перелетов внутри страны, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Реализация проекта широкофюзеляжного самолёта, несомненно, является актуальной как для осуществления международных перевозок, так и перелетов внутри страны", - сказали в министерстве.
Сейчас прорабатываются варианты создания широкофюзеляжного самолета с применением научно-технического задела, полученного как в ходе прикладных исследований, выполняемых профильными исследовательским институтами, так и по имеющимся наработкам по программам SJ-100 и МС-21, пояснили в Минпромторге РФ.
Президент России Владимир Путин заявил в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что России совершенно точно нужны отечественные самолеты.
Минпромторг рассказал о двигателе для дальнемагистрального самолета
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВладимир ПутинМинпромторгВоздушный транспорт
 
 
