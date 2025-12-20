Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг оценил коммерческий потенциал самолета МС-21 - 20.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг оценил коммерческий потенциал самолета МС-21
2025-12-20T11:02+0300
2025-12-20T11:02+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир путин
минпромторг
росавиация
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865746019_0:90:2066:1252_1920x0_80_0_0_2c14ad53ab9150977d96c07eaded34e7.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские самолеты, в частности, лайнер МС-21, абсолютно конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. Президент России Владимир Путин в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что МС-21 конкурентноспособный самолет для международного рынка. "Наши гражданские самолеты и их модернизированные модификации, в частности, МС-21 – абсолютно конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом. В условиях санкционных ограничений первостепенной задачей является обеспечение внутреннего спроса на импортозамещенную авиационную технику в целях обеспечения технологического суверенитета страны", — рассказали в ведомстве. В Минпромторге РФ напомнили, что сегодня самолет МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация по российским и международным нормам, а также начало эксплуатации позволит, в свою очередь, активизировать продвижение самолета на зарубежные рынки, подчеркнули в ведомстве. Сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям, добавили в Минпромторге РФ. "При этом в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов уже ведется сборка серийных лайнеров, которые будут переданы эксплуатантам после завершения всех сертификационных испытаний и одобрения результатов этих испытаний Росавиацией", — рассказали в министерстве. Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что сборка более 20 самолетов МС-21 и 20 SJ-100 сейчас осуществляется на заводах Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"). МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
рф
бизнес, россия, рф, владимир путин, минпромторг, росавиация, ростех
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минпромторг, Росавиация, Ростех
11:02 20.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские самолеты, в частности, лайнер МС-21, абсолютно конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что МС-21 конкурентноспособный самолет для международного рынка.
"Наши гражданские самолеты и их модернизированные модификации, в частности, МС-21 – абсолютно конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом. В условиях санкционных ограничений первостепенной задачей является обеспечение внутреннего спроса на импортозамещенную авиационную технику в целях обеспечения технологического суверенитета страны", — рассказали в ведомстве.
В Минпромторге РФ напомнили, что сегодня самолет МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация по российским и международным нормам, а также начало эксплуатации позволит, в свою очередь, активизировать продвижение самолета на зарубежные рынки, подчеркнули в ведомстве.
Сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям, добавили в Минпромторге РФ.
"При этом в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов уже ведется сборка серийных лайнеров, которые будут переданы эксплуатантам после завершения всех сертификационных испытаний и одобрения результатов этих испытаний Росавиацией", — рассказали в министерстве.
Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что сборка более 20 самолетов МС-21 и 20 SJ-100 сейчас осуществляется на заводах Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ Владимир Путин Минпромторг Росавиация Ростех
 
 
Заголовок открываемого материала