Минпромторг оценил коммерческий потенциал самолета МС-21

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российские самолеты, в частности, лайнер МС-21, абсолютно конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. Президент России Владимир Путин в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что МС-21 конкурентноспособный самолет для международного рынка. "Наши гражданские самолеты и их модернизированные модификации, в частности, МС-21 – абсолютно конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом. В условиях санкционных ограничений первостепенной задачей является обеспечение внутреннего спроса на импортозамещенную авиационную технику в целях обеспечения технологического суверенитета страны", — рассказали в ведомстве. В Минпромторге РФ напомнили, что сегодня самолет МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация по российским и международным нормам, а также начало эксплуатации позволит, в свою очередь, активизировать продвижение самолета на зарубежные рынки, подчеркнули в ведомстве. Сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям, добавили в Минпромторге РФ. "При этом в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов уже ведется сборка серийных лайнеров, которые будут переданы эксплуатантам после завершения всех сертификационных испытаний и одобрения результатов этих испытаний Росавиацией", — рассказали в министерстве. Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что сборка более 20 самолетов МС-21 и 20 SJ-100 сейчас осуществляется на заводах Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"). МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.

