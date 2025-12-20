https://1prime.ru/20251220/sanktsii-865751053.html
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям - 20.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям
Российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость к западным санкциям, у России есть чему поучиться в этом плане, заявил в беседе с РИА Новости глава
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость к западным санкциям, у России есть чему поучиться в этом плане, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. "Россия - это страна, располагающая всеми необходимыми технологиями, несмотря на санкции, которые ввели против нее некоторые страны. Россия смогла выстоять. Более того, она продемонстрировала экономическую устойчивость, которая всех удивила", - сказал министр на полях Форума партнерства Россия-Африка в Каире. По его словам, главную роль в этом играет образование, которе является важной составляющей в сотрудничестве РФ с африканскими странами. "Я думаю, что все начинается с образования", - сказал конголезский министр. Форум партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям
Глава МИД Конго Гакоссо: Россия продемонстрировала удивительную устойчивость к санкциям