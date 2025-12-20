Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям - 20.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям
Российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость к западным санкциям, у России есть чему поучиться в этом плане, заявил в беседе с РИА Новости глава | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T15:01+0300
2025-12-20T15:01+0300
экономика
россия
мировая экономика
каир
рф
египет
сергей лавров
мид
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865750900_0:387:2048:1539_1920x0_80_0_0_bfc40612fb849a2f42118215b6eb9bd7.jpg
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость к западным санкциям, у России есть чему поучиться в этом плане, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. "Россия - это страна, располагающая всеми необходимыми технологиями, несмотря на санкции, которые ввели против нее некоторые страны. Россия смогла выстоять. Более того, она продемонстрировала экономическую устойчивость, которая всех удивила", - сказал министр на полях Форума партнерства Россия-Африка в Каире. По его словам, главную роль в этом играет образование, которе является важной составляющей в сотрудничестве РФ с африканскими странами. "Я думаю, что все начинается с образования", - сказал конголезский министр. Форум партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
каир
рф
египет
15:01 20.12.2025
 
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям

Глава МИД Конго Гакоссо: Россия продемонстрировала удивительную устойчивость к санкциям

© РИА Новости . Валерий Мельников
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость к западным санкциям, у России есть чему поучиться в этом плане, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.
"Россия - это страна, располагающая всеми необходимыми технологиями, несмотря на санкции, которые ввели против нее некоторые страны. Россия смогла выстоять. Более того, она продемонстрировала экономическую устойчивость, которая всех удивила", - сказал министр на полях Форума партнерства Россия-Африка в Каире.
По его словам, главную роль в этом играет образование, которе является важной составляющей в сотрудничестве РФ с африканскими странами.
"Я думаю, что все начинается с образования", - сказал конголезский министр.
Форум партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
 
