https://1prime.ru/20251220/shvetsiya-865754055.html
Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов, сообщил МИД страны
Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов, сообщил МИД страны - 20.12.2025, ПРАЙМ
Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов, сообщил МИД страны
Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования государственного бюджета, сообщает МИД королевства. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T18:40+0300
2025-12-20T18:40+0300
2025-12-20T18:40+0300
политика
мировая экономика
финансы
украина
швеция
запад
сергей лавров
мид
ес
совет евросоюза
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования государственного бюджета, сообщает МИД королевства. "Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о предоставлении Украине дополнительной бюджетной поддержки в размере двух миллиардов шведских крон (около 215 миллионов долларов - ред.) через программу Евросоюза Ukraine Facility в 2026 году. Эта поддержка поможет покрыть дефицит финансирования в украинском государственном бюджете", - говорится в пресс-релизе шведского МИД. На прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил шестой транш макрофинансовой помощи в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20251220/putin-865744411.html
украина
швеция
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, украина, швеция, запад, сергей лавров, мид, ес, совет евросоюза
Политика, Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД, ЕС, Совет Евросоюза
Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов, сообщил МИД страны
МИД: Швеция выделит Украине $215 млн на покрытие дефицита финансирования госбюджета