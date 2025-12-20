Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов, сообщил МИД страны
Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов, сообщил МИД страны
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования государственного бюджета, сообщает МИД королевства. "Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о предоставлении Украине дополнительной бюджетной поддержки в размере двух миллиардов шведских крон (около 215 миллионов долларов - ред.) через программу Евросоюза Ukraine Facility в 2026 году. Эта поддержка поможет покрыть дефицит финансирования в украинском государственном бюджете", - говорится в пресс-релизе шведского МИД. На прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил шестой транш макрофинансовой помощи в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования государственного бюджета, сообщает МИД королевства.
"Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о предоставлении Украине дополнительной бюджетной поддержки в размере двух миллиардов шведских крон (около 215 миллионов долларов - ред.) через программу Евросоюза Ukraine Facility в 2026 году. Эта поддержка поможет покрыть дефицит финансирования в украинском государственном бюджете", - говорится в пресс-релизе шведского МИД.
На прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил шестой транш макрофинансовой помощи в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине
