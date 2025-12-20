Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/spetssluzhby-865735315.html
Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин
Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин - 20.12.2025, ПРАЙМ
Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин
Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы, надежно обеспечивают безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T00:17+0300
2025-12-20T00:17+0300
технологии
экономика
россия
рф
владимир путин
фсб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865735315.jpg?1766179033
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы, надежно обеспечивают безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником. "Нынешнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ достойно продолжает дело своих предшественников, надежно обеспечивает безопасность России и наших граждан. Хочу поблагодарить руководство и личный состав отечественных спецслужб за четкую, слаженную работу в любой самой сложной обстановке, за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз", - обратился президент к сотрудникам спецслужб. День работника органов безопасности ежегодно отмечается в России 20 декабря.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, владимир путин, фсб
Технологии, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ФСБ
00:17 20.12.2025
 

Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы, надежно обеспечивают безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником.
"Нынешнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ достойно продолжает дело своих предшественников, надежно обеспечивает безопасность России и наших граждан. Хочу поблагодарить руководство и личный состав отечественных спецслужб за четкую, слаженную работу в любой самой сложной обстановке, за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз", - обратился президент к сотрудникам спецслужб.
День работника органов безопасности ежегодно отмечается в России 20 декабря.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФВладимир ПутинФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала