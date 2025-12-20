https://1prime.ru/20251220/spetssluzhby-865735315.html
Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин
Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин - 20.12.2025, ПРАЙМ
Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин
Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы, надежно обеспечивают безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T00:17+0300
2025-12-20T00:17+0300
2025-12-20T00:17+0300
технологии
экономика
россия
рф
владимир путин
фсб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865735315.jpg?1766179033
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы, надежно обеспечивают безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником.
"Нынешнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ достойно продолжает дело своих предшественников, надежно обеспечивает безопасность России и наших граждан. Хочу поблагодарить руководство и личный состав отечественных спецслужб за четкую, слаженную работу в любой самой сложной обстановке, за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз", - обратился президент к сотрудникам спецслужб.
День работника органов безопасности ежегодно отмечается в России 20 декабря.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, владимир путин, фсб
Технологии, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ФСБ
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы, надежно обеспечивают безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником.
"Нынешнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ достойно продолжает дело своих предшественников, надежно обеспечивает безопасность России и наших граждан. Хочу поблагодарить руководство и личный состав отечественных спецслужб за четкую, слаженную работу в любой самой сложной обстановке, за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз", - обратился президент к сотрудникам спецслужб.
День работника органов безопасности ежегодно отмечается в России 20 декабря.