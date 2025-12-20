https://1prime.ru/20251220/spetssluzhby-865735315.html

Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин

Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин - 20.12.2025, ПРАЙМ

Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы – Путин

Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы, надежно обеспечивают безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T00:17+0300

2025-12-20T00:17+0300

2025-12-20T00:17+0300

технологии

экономика

россия

рф

владимир путин

фсб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865735315.jpg?1766179033

МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы, надежно обеспечивают безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником. "Нынешнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ достойно продолжает дело своих предшественников, надежно обеспечивает безопасность России и наших граждан. Хочу поблагодарить руководство и личный состав отечественных спецслужб за четкую, слаженную работу в любой самой сложной обстановке, за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз", - обратился президент к сотрудникам спецслужб. День работника органов безопасности ежегодно отмечается в России 20 декабря.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, владимир путин, фсб