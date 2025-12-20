https://1prime.ru/20251220/spg-865740254.html

Китай в ноябре нарастил импорт СПГ из РФ до максимума за три года

Китай в ноябре нарастил импорт СПГ из РФ до максимума за три года - 20.12.2025, ПРАЙМ

Китай в ноябре нарастил импорт СПГ из РФ до максимума за три года

Поставки сжиженного природного газа из России в Поднебесную в ноябре 2025 года в годовом выражении выросли в 1,75 раза, а в месячном - на 24%, до 739,1 миллиона | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20

2025-12-20T08:21+0300

2025-12-20T08:21+0300

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа из России в Поднебесную в ноябре 2025 года в годовом выражении выросли в 1,75 раза, а в месячном - на 24%, до 739,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Эти объемы стали максимальными с ноября 2024 года. Тогда они составляли 810,6 миллиона долларов. В то же время суммарный стоимостной объем импорта российского СПГ Китаем по итогам 11 месяцев этого года сократился на 6% и составил 4,17 миллиарда долларов. Поставки газа в газообразной форме (по трубе) из РФ в КНР по итогам ноября достигли максимальные с августа 785,7 миллиона долларов. За месяц прирост составил 40%, а за год - 14%. При этом общий объем импорта Китаем газа в газообразной форме за январь-ноябрь достиг 8,6 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5%.

