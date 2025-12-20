Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: москвич выиграл спор о квартире сразу после решения ВС по делу Долиной - 20.12.2025
СМИ: москвич выиграл спор о квартире сразу после решения ВС по делу Долиной
СМИ: москвич выиграл спор о квартире сразу после решения ВС по делу Долиной - 20.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: москвич выиграл спор о квартире сразу после решения ВС по делу Долиной
Житель Москвы выиграл спор о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщает RT. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T17:42+0300
2025-12-20T17:42+0300
бизнес
недвижимость
общество
москва
верховный суд
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863842670_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_5ddfe004702ba7a34a0e8438a2a9f436.jpg
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Житель Москвы выиграл спор о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщает RT.Инцидент произошел спустя два дня после вынесения решения Верховным Судом по делу певицы Ларисы Долиной.Прошлой зимой Александр приобрел недвижимость за 10 миллионов рублей у 72-летней пенсионерки. После переезда продавщицы он провел в квартире ремонт и выставил ее на продажу. Однако вскоре выяснилось, что пенсионерка подала иск, утверждая, что была введена в заблуждение при оформлении сделки. Женщина представила справку от коллеги-психолога, где указано, что во время подписания договора она якобы не осознавала свои действия. Александр не раз обращался в полицию и прокуратуру, заявляя о манипуляциях со стороны продавщицы и возможном сговоре. В суде он предоставил запись их общения при покупке недвижимости, а также материалы расследования о контактах пенсионерки. На основании этих данных суд вынес решение в пользу покупателя..Афера с квартирой ДолинойДолина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.Также Долина оспорила сделку и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию.Верховный суд во вторник встал на сторону Лурье и признал собственницей помещения. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
москва
17:42 20.12.2025
 
СМИ: москвич выиграл спор о квартире сразу после решения ВС по делу Долиной

© РИА Новости . Илья Питалев
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Житель Москвы выиграл спор о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщает RT.
Инцидент произошел спустя два дня после вынесения решения Верховным Судом по делу певицы Ларисы Долиной.
Прошлой зимой Александр приобрел недвижимость за 10 миллионов рублей у 72-летней пенсионерки. После переезда продавщицы он провел в квартире ремонт и выставил ее на продажу. Однако вскоре выяснилось, что пенсионерка подала иск, утверждая, что была введена в заблуждение при оформлении сделки.
Женщина представила справку от коллеги-психолога, где указано, что во время подписания договора она якобы не осознавала свои действия. Александр не раз обращался в полицию и прокуратуру, заявляя о манипуляциях со стороны продавщицы и возможном сговоре. В суде он предоставил запись их общения при покупке недвижимости, а также материалы расследования о контактах пенсионерки. На основании этих данных суд вынес решение в пользу покупателя..

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Также Долина оспорила сделку и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию.
Верховный суд во вторник встал на сторону Лурье и признал собственницей помещения. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
