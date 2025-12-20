https://1prime.ru/20251220/stoimost-865738409.html

Стоимость въездной визы в Египет пока остается прежней

туризм

бизнес

экономика

египет

абдель фаттах ас-сиси

КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Стоимость въездной визы для туристов в Египет пока осталась прежней, в случае принятия решения о повышении об этом будет официально объявлено, сообщил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи. "На данный момент повышения стоимости въездной визы в Египет нет. Когда будет принято решение, о нем официально объявят", - сказал Фатхи. Ранее министерство туризма и древностей Египта опровергло повышение стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов, пояснив, что было решено установить только максимальный размер визового сбора. В начале ноября палата представителей (нижняя палата парламента Египта) одобрила законопроект правительства о внесении поправок в закон о взимании платы за услуги министерства иностранных дел. В законопроекте говорилось о введении дополнительного визового сбора в размере 20 долларов, что, по информации СМИ, должно было увеличить общую стоимость въездной визы до 45 долларов. Туристические палаты Египта просили власти не допустить повышения стоимости визы, выразив обеспокоенность, что это окажет негативное влияние на поток туристов. В начале декабря президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил законопроект.

