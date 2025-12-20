Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Этого не избежать". Орбан сделал заявление о судьбе Украины - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251220/sudba-865758070.html
"Этого не избежать". Орбан сделал заявление о судьбе Украины
"Этого не избежать". Орбан сделал заявление о судьбе Украины - 20.12.2025, ПРАЙМ
"Этого не избежать". Орбан сделал заявление о судьбе Украины
Кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро не способен изменить реальную ситуацию для Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Видео его... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T23:28+0300
2025-12-20T23:28+0300
в мире
киев
венгрия
украина
виктор орбан
всу
ес
оон
дмитрий песков
василий небензя
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849857628_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_15e368ffc4ff0547b632b703c71f56d9.jpg
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро не способен изменить реальную ситуацию для Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Видео его выступления опубликовано на официальной странице политика в соцсети X."По моему мнению, Украина находится в состоянии стратегического поражения, и это будет проявляться все более жестоким образом. Этого нельзя избежать, предоставив 90 миллиардов евро. На самом деле, чем дольше продолжается конфликт, тем слабее их переговорная позиция", — сказал Орбан.По словам венгерского премьера, обстановка на поле боя складывается не в пользу Киева, а выделенных средств хватит лишь на продолжение отступления, но не на изменение ситуации в пользу ВСУ.Орбан также подчеркнул, что без прямого военного вмешательства со стороны Евросоюза у Украины отсутствуют шансы одержать победу в противостоянии с Россией.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.На прошлой неделе президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20251220/aktivy-865757756.html
https://1prime.ru/20251220/vsu-865757605.html
киев
венгрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849857628_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f7f82fe163ad998d048adb4186678335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, киев, венгрия, украина, виктор орбан, всу, ес, оон, дмитрий песков, василий небензя
В мире, Киев, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, ВСУ, ЕС, ООН, Дмитрий Песков, Василий Небензя
23:28 20.12.2025
 
"Этого не избежать". Орбан сделал заявление о судьбе Украины

Орбан: решение ЕС не изменит положение дел для Украины

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро не способен изменить реальную ситуацию для Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Видео его выступления опубликовано на официальной странице политика в соцсети X.
"По моему мнению, Украина находится в состоянии стратегического поражения, и это будет проявляться все более жестоким образом. Этого нельзя избежать, предоставив 90 миллиардов евро. На самом деле, чем дольше продолжается конфликт, тем слабее их переговорная позиция", — сказал Орбан.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
"Россия заплатит". План ЕС по Украине спровоцировал тревогу на Западе
Вчера, 23:25
По словам венгерского премьера, обстановка на поле боя складывается не в пользу Киева, а выделенных средств хватит лишь на продолжение отступления, но не на изменение ситуации в пользу ВСУ.
Орбан также подчеркнул, что без прямого военного вмешательства со стороны Евросоюза у Украины отсутствуют шансы одержать победу в противостоянии с Россией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 23:02
 
В миреКиевВЕНГРИЯУКРАИНАВиктор ОрбанВСУЕСООНДмитрий ПесковВасилий Небензя
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала