"Этого не избежать". Орбан сделал заявление о судьбе Украины

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро не способен изменить реальную ситуацию для Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Видео его выступления опубликовано на официальной странице политика в соцсети X."По моему мнению, Украина находится в состоянии стратегического поражения, и это будет проявляться все более жестоким образом. Этого нельзя избежать, предоставив 90 миллиардов евро. На самом деле, чем дольше продолжается конфликт, тем слабее их переговорная позиция", — сказал Орбан.По словам венгерского премьера, обстановка на поле боя складывается не в пользу Киева, а выделенных средств хватит лишь на продолжение отступления, но не на изменение ситуации в пользу ВСУ.Орбан также подчеркнул, что без прямого военного вмешательства со стороны Евросоюза у Украины отсутствуют шансы одержать победу в противостоянии с Россией.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.На прошлой неделе президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

