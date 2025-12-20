https://1prime.ru/20251220/svo-865756715.html

На Западе забили тревогу из-за российского оружия

МОСКВА, 20 декабря — ПРАЙМ. Текущая активность российской авиации в районе специальной военной операции демонстрирует несостоятельность заявлений о том, что оборонная промышленность страны неспособна массово выпускать сложную технику, пишет Брэндон Вайхерт, член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета, в статье для издания The National Interest. "В течение многих месяцев комментаторы, поддерживающие НАТО, утверждали, что Россия рушится в результате сопротивления Украины в продолжающемся конфликте. Согласно этой версии, Россия подпитывается устаревшими запасами систем советской эпохи. И как только резервы истощатся, она якобы будет окончательно уничтожена. Однако трещины в этом нарративе назревали уже давно", — заявил автор. Как отмечает Вайхерт, даже генсек НАТО Марк Рютте признал, что Россия способна производить за три месяца объем вооружения, который НАТО понадобился бы целый год. Обозреватель также обратил внимание на последнюю передачу истребителей Су-34, подчеркнув их значимость для российских вооруженных сил."Усвоенные уроки были быстро применены ВС России. Именно поэтому русские неизменно воюют лучше и побеждают украинцев. В условиях войны армии адаптируются или погибают — и Россия адаптировалась", — заключил Вайхерт. На прошлой неделе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входящая в "Ростех"), передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты прошли комплексные наземные и летные испытания на заводе. С учетом опыта специальной операции самолет был усовершенствован, что позволяет ему еще более точно и мощно поражать цели на значительном расстоянии от аэродрома базирования. Благодаря своей универсальности и мощному арсеналу средств поражения, Су-34 способен решать множество задач, что делает его одним из самых востребованных в ВКС России.

