Таджикистан к 2030 году увеличит производство электроэнергии на 2680 МВт

Таджикистан к 2030 году увеличит производство электроэнергии на 2680 МВт

2025-12-20T20:41+0300

энергетика

таджикистан

эмомали рахмон

ДУШАНБЕ, 20 дек – ПРАЙМ. Таджикистан к 2030 году планирует увеличить производство электроэнергии на 2680 МВт, говорится в Программе развития электроэнергетического сектора на 2026-2030 годы. О необходимости принятия данной программы заявил 16 декабря в своем ежегодном послании парламенту президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "К 2030 году, в стране должно быть увеличено производство электроэнергии на 2680 МВт, планируется достижение значительного снижения потерь электроэнергии в сетях. Экспорт электроэнергии должен вырасти до 5 миллиардов киловатт-часов в год", - говорится в Программе. Одним из основных проектов данной программы является продолжение строительства Рогунской ГЭС, предусмотрены о замены агрегатов на Нурекской, Сарбандской и Кайраккумской ГЭС, что позволит значительно увеличить выработку электроэнергии и восстановить утраченные мощности данных гидроузлов. Документ также предполагает строительство солнечных и ветровых электростанций, так, планируется введение в эксплуатацию не менее 750 МВт солнечных электростанций в Согдийской и Хатлонской областях страны. Программа ставит перед собой задачу создать новые производственные мощности, модернизировать существующие объекты и расширять технические возможности сетей передачи и распределения электроэнергии. На реализацию Программы предусмотрено выделить около 60,4 миллиарда сомони (около 6,5 миллиарда долларов), которые будут привлечены через государственный бюджет, частные инвестиции и средства международных партнеров по развитию.

таджикистан

