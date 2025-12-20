Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией

https://1prime.ru/20251220/tramp-865737032.html

ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Идея строительства тоннеля между Аляской и Россией технологически осуществима, Вашингтон и Москва могли бы выиграть на таких предложениях больше, чем потерять, заявил в интервью РИА Новости экс-консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. "Это очень интересное предложение, которое технологически осуществимо. Инвестиции не такие масштабные. Я думаю, что, если этот проект будет реализован, это позволит не только объединить крупнейшие экономики мира - США и России, но и поспособствует развитию отношений между людьми, торговли, инвестиций, энергетики и, надеюсь, в перспективе - сотрудничества в сфере безопасности, которого уже давно не хватает. Я считаю это очень интересным предложением, и, по-моему, как Россия, так и США выиграли бы от его реализации больше, чем могли бы потерять", - сказал Пападопулос. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Президент США Дональд Трамп называл такую идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.

