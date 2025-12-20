Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251220/tramp-865737032.html
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией - 20.12.2025, ПРАЙМ
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией
Идея строительства тоннеля между Аляской и Россией технологически осуществима, Вашингтон и Москва могли бы выиграть на таких предложениях больше, чем потерять,... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T03:39+0300
2025-12-20T03:39+0300
энергетика
россия
сша
аляска
вашингтон
дональд трамп
кирилл дмитриев
мария захарова
рфпи
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865737032.jpg?1766191140
ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Идея строительства тоннеля между Аляской и Россией технологически осуществима, Вашингтон и Москва могли бы выиграть на таких предложениях больше, чем потерять, заявил в интервью РИА Новости экс-консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. "Это очень интересное предложение, которое технологически осуществимо. Инвестиции не такие масштабные. Я думаю, что, если этот проект будет реализован, это позволит не только объединить крупнейшие экономики мира - США и России, но и поспособствует развитию отношений между людьми, торговли, инвестиций, энергетики и, надеюсь, в перспективе - сотрудничества в сфере безопасности, которого уже давно не хватает. Я считаю это очень интересным предложением, и, по-моему, как Россия, так и США выиграли бы от его реализации больше, чем могли бы потерять", - сказал Пападопулос. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Президент США Дональд Трамп называл такую идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
сша
аляска
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, аляска, вашингтон, дональд трамп, кирилл дмитриев, мария захарова, рфпи, мид рф, мид
Энергетика, РОССИЯ, США, Аляска, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Мария Захарова, РФПИ, МИД РФ, МИД
03:39 20.12.2025
 
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией

Экс-консультант Трампа Пападопулос: проект тоннеля между Аляской и Россией осуществим

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Идея строительства тоннеля между Аляской и Россией технологически осуществима, Вашингтон и Москва могли бы выиграть на таких предложениях больше, чем потерять, заявил в интервью РИА Новости экс-консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"Это очень интересное предложение, которое технологически осуществимо. Инвестиции не такие масштабные. Я думаю, что, если этот проект будет реализован, это позволит не только объединить крупнейшие экономики мира - США и России, но и поспособствует развитию отношений между людьми, торговли, инвестиций, энергетики и, надеюсь, в перспективе - сотрудничества в сфере безопасности, которого уже давно не хватает. Я считаю это очень интересным предложением, и, по-моему, как Россия, так и США выиграли бы от его реализации больше, чем могли бы потерять", - сказал Пападопулос.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
Президент США Дональд Трамп называл такую идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
 
ЭнергетикаРОССИЯСШААляскаВАШИНГТОНДональд ТрампКирилл ДмитриевМария ЗахароваРФПИМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала