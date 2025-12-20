Трамп заявил, что намерен отправиться во Флориду

https://1prime.ru/20251220/tramp-865738288.html

Добавлен бэкграунд (после 3 абзаца) ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Майами заявил, что намерен отправиться во Флориду, однако не уточнил даты своей поездки. "Я собираюсь отправиться во Флориду для встреч, потому что я все время работаю", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина. При этом американский лидер не уточнил даты своей предстоящей поездки во Флориду. В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести на этих выходных переговоры в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2025

