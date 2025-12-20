https://1prime.ru/20251220/turchak-865736214.html

Андрей Анатольевич Турчак. Биографическая справка - 20.12.2025

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава республики Алтай Андрей Турчак отмечает в субботу 50-летие. Ниже приводится биографическая справка. Глава республики Алтай Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Отец – Анатолий Турчак – президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, президент - генеральный конструктор ОАО "Холдинговая компания "Ленинец", профессор. В 1998 году Андрей Турчак окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (экономист-менеджер-исследователь), а в 2014 году – Дипломатическую академию министерства иностранных дел РФ (магистр международных отношений). Выпускник президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ и Тихоокеанского центра обмена кадровыми ресурсами (Япония). В 1991-1996 годах работал тренером-преподавателем по дзюдо в Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) профкома, ДЮСШ олимпийского резерва "Космонавт" концерна "Ленинец". Мастер спорта СССР по дзюдо. С 1995 по 2007 годы занимал руководящие посты в ОАО "Холдинговая компания "Ленинец" (разработка и производство радиолокационных станций, пилотно-навигационных комплексов и пр.). С 1995 года – гендиректор АОЗТ "Леннорт", с 1997 года – гендиректор АО "Завод электробытовой аппаратуры" (компании аффилированы с ХК "Ленинец"). В 2000-2002 годах – директор по реструктуризации, затем директор по корпоративной политике ХК "Ленинец". С 2003 года – вице-президент и член совета директоров ХК "Ленинец", член совета директоров управляющей компании "Ленинец". В 2000 году вошел в состав совета директоров Энергомашбанка. В 2002 году занял должность гендиректора ООО "Содружество "Северо-Запад". Был членом движения "Наш дом – Россия". В 2007 году Андрея Турчака избрали депутатом Псковского областного собрания депутатов. В 2007-2009 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. С 16 февраля 2009 года – временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области. 27 февраля 2009 года Псковское областное собрание депутатов утвердило кандидатуру Турчака на должность губернатора Псковской области (37 голосов из 40). Андрей Турчак стал одним из самых молодых глав регионов России. 27 февраля 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Турчака временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области в связи с истечением срока его полномочий. 14 сентября 2014 года Турчак одержал победу на выборах губернатора Псковской области, получив поддержку 78,36% избирателей. 25 сентября официально вступил в должность. 12 октября 2017 года был освобожден от должности губернатора Псковской области. 2 ноября 2017 года Андрей Турчак был наделен полномочиями члена Совета Федерации от Псковской области. 8 ноября 2017 года был избран вице-спикером Совета Федерации. С 23 сентября 2020 года – первый заместитель председателя Совета Федерации. 30 сентября 2021 года Псковское областное собрание вновь делегировало Андрея Турчака в Совет Федерации. 6 октября 2021 года Турчак был переизбран на должность первого заместителя председателя Совета Федерации. 4 июня 2024 года указом президента России Андрей Турчак был назначен временно исполняющим обязанности главы республики Алтай. 5 июня 2024 года Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Андрея Турчака на посту первого вице-спикера. 12 июня 2024 года был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах губернатора республики Алтай. 8 сентября 2024 года по итогам выборов главы региона победил с 74,09% голосов избирателей. 3 октября 2024 года вступил в должность главы республики Алтай. С 3 октября 2024 года по 10 мая 2025 года занимал пост председателя правительства республики Алтай. Согласно поправкам в конституцию региона, принятым в апреле 2025 года, посты главы республики и председателя правительства были разделены. С 2005 года Андрей Турчак является членом партии "Единая Россия". В 2005-2009 годах был председателем комиссии президиума генерального совета "Единой России" по молодежной политике, координатором молодежной политики партии. С 2008 года занимал должность заместителя секретаря президиума генерального совета "Единой России" по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта. 12 октября 2017 года был назначен временно исполняющим полномочия секретаря генерального совета "Единой России". 4 декабря 2021 года избран секретарем генерального совета "Единой России". 15 июня 2024 года Андрей Турчак был освобожден от обязанностей секретаря генсовета "Единой России" по собственной просьбе. Андрей Турчак награжден орденами Почета (2018), Александра Невского (2020), "За заслуги перед Отечеством" IV (2022) и III степеней (2025), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017). Отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2019). Удостоен ордена Русской православной церкви святого преподобного Серафима Саровского III степени (2016).

