Туркмения и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ - 20.12.2025, ПРАЙМ
Туркмения и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ
АШХАБАД, 20 дек - ПРАЙМ. Министерство связи Туркмении и японская Mitsubishi Corporation подписали меморандум о взаимопонимании в области эффективного использования искусственного интеллекта и цифровых технологий, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". По ее данным, церемония подписания ряда двусторонних документов о сотрудничестве состоялась в Токио по итогам встречи президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с представителями бизнес-сообщества Японии. "Меморандум о взаимопонимании между министерством связи Туркменистана и компанией Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Япония) о сотрудничестве в области эффективного использования в Туркменистане искусственного интеллекта и цифровых технологий посредством информационного обмена и сотрудничества", - говорится в сообщении. Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерством автомобильного транспорта Туркмении и компанией Sumitomo Corporation, между госконцерном "Туркменгаз" и компанией Sumitomo Corporation Europe Limited, между госкомитетом Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии и компанией Sony Middle East and Africa FZE. Госконцерн "Туркменхимия" подписал меморандумы о взаимопонимании с компанией Kawasaki Heavy Industries о продлении срока технического обслуживания завода по производству бензина из природного газа в Ахале, с консорциумом компаний Toyo и турецкой Rönesans о сотрудничестве по налаживанию работы второй очереди производства на полимерном заводе в Киянлы в Балканской области Туркменистана. Кроме того, "Туркменхимия" подписал меморандум с группой компаний Mitsubishi Heavy Industries, турецкой Gap Inşaat и Mitsubishi Corporation о сотрудничестве по проекту строительства комплекса по производству карбамида мощностью один миллион 155 тысяч тонн в год в городе Туркменбаши. Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана и банк Mizuho Bank подписали соглашение о сотрудничестве. В сфере образования подписаны меморандумы о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Инженерной школой Университета Тохоку, в том числе об обмене студентами, а также с Высшей школой по науке и технологиям Университета Хиросаки. Бердымухамедов находится в Японии с рабочим визитом 18-20 декабря. Планируется, что он примет участие в работе саммита Центральная Азия - Япония.
06:54 20.12.2025
 
Туркмения и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

Минсвязи Туркмении и Mitsubishi подписали меморандум о сотрудничестве

АШХАБАД, 20 дек - ПРАЙМ. Министерство связи Туркмении и японская Mitsubishi Corporation подписали меморандум о взаимопонимании в области эффективного использования искусственного интеллекта и цифровых технологий, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
По ее данным, церемония подписания ряда двусторонних документов о сотрудничестве состоялась в Токио по итогам встречи президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с представителями бизнес-сообщества Японии.
"Меморандум о взаимопонимании между министерством связи Туркменистана и компанией Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Япония) о сотрудничестве в области эффективного использования в Туркменистане искусственного интеллекта и цифровых технологий посредством информационного обмена и сотрудничества", - говорится в сообщении.
Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерством автомобильного транспорта Туркмении и компанией Sumitomo Corporation, между госконцерном "Туркменгаз" и компанией Sumitomo Corporation Europe Limited, между госкомитетом Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии и компанией Sony Middle East and Africa FZE.
Госконцерн "Туркменхимия" подписал меморандумы о взаимопонимании с компанией Kawasaki Heavy Industries о продлении срока технического обслуживания завода по производству бензина из природного газа в Ахале, с консорциумом компаний Toyo и турецкой Rönesans о сотрудничестве по налаживанию работы второй очереди производства на полимерном заводе в Киянлы в Балканской области Туркменистана.
Кроме того, "Туркменхимия" подписал меморандум с группой компаний Mitsubishi Heavy Industries, турецкой Gap Inşaat и Mitsubishi Corporation о сотрудничестве по проекту строительства комплекса по производству карбамида мощностью один миллион 155 тысяч тонн в год в городе Туркменбаши.
Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана и банк Mizuho Bank подписали соглашение о сотрудничестве.
В сфере образования подписаны меморандумы о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Инженерной школой Университета Тохоку, в том числе об обмене студентами, а также с Высшей школой по науке и технологиям Университета Хиросаки.
Бердымухамедов находится в Японии с рабочим визитом 18-20 декабря. Планируется, что он примет участие в работе саммита Центральная Азия - Япония.
 
