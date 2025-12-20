https://1prime.ru/20251220/turkmenija-865738680.html

Туркмения и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

Туркмения и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ - 20.12.2025, ПРАЙМ

Туркмения и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

Министерство связи Туркмении и японская Mitsubishi Corporation подписали меморандум о взаимопонимании в области эффективного использования искусственного... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T06:54+0300

2025-12-20T06:54+0300

2025-12-20T06:54+0300

технологии

экономика

мировая экономика

туркмения

япония

токио

сердар бердымухамедов

"туркменгаз"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865738680.jpg?1766202895

АШХАБАД, 20 дек - ПРАЙМ. Министерство связи Туркмении и японская Mitsubishi Corporation подписали меморандум о взаимопонимании в области эффективного использования искусственного интеллекта и цифровых технологий, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". По ее данным, церемония подписания ряда двусторонних документов о сотрудничестве состоялась в Токио по итогам встречи президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с представителями бизнес-сообщества Японии. "Меморандум о взаимопонимании между министерством связи Туркменистана и компанией Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Япония) о сотрудничестве в области эффективного использования в Туркменистане искусственного интеллекта и цифровых технологий посредством информационного обмена и сотрудничества", - говорится в сообщении. Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерством автомобильного транспорта Туркмении и компанией Sumitomo Corporation, между госконцерном "Туркменгаз" и компанией Sumitomo Corporation Europe Limited, между госкомитетом Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии и компанией Sony Middle East and Africa FZE. Госконцерн "Туркменхимия" подписал меморандумы о взаимопонимании с компанией Kawasaki Heavy Industries о продлении срока технического обслуживания завода по производству бензина из природного газа в Ахале, с консорциумом компаний Toyo и турецкой Rönesans о сотрудничестве по налаживанию работы второй очереди производства на полимерном заводе в Киянлы в Балканской области Туркменистана. Кроме того, "Туркменхимия" подписал меморандум с группой компаний Mitsubishi Heavy Industries, турецкой Gap Inşaat и Mitsubishi Corporation о сотрудничестве по проекту строительства комплекса по производству карбамида мощностью один миллион 155 тысяч тонн в год в городе Туркменбаши. Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана и банк Mizuho Bank подписали соглашение о сотрудничестве. В сфере образования подписаны меморандумы о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Инженерной школой Университета Тохоку, в том числе об обмене студентами, а также с Высшей школой по науке и технологиям Университета Хиросаки. Бердымухамедов находится в Японии с рабочим визитом 18-20 декабря. Планируется, что он примет участие в работе саммита Центральная Азия - Япония.

туркмения

япония

токио

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, туркмения, япония, токио, сердар бердымухамедов, "туркменгаз"