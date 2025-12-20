https://1prime.ru/20251220/turtsiya-865748768.html
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море - 20.12.2025, ПРАЙМ
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море
Турция принимает дополнительные меры для защиты критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T13:40+0300
2025-12-20T13:40+0300
2025-12-20T13:40+0300
россия
черное море
турция
анкара
f-16
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
АНКАРА, 20 дек – ПРАЙМ. Турция принимает дополнительные меры для защиты критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер. Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА не уточнялась. По словам Гюлера, в первую очередь были приняты меры для обеспечения безопасности гражданской авиации. "Мы направили самолёты, находившиеся на этом маршруте, в ближайшие аэропорты и обеспечили их безопасную посадку. После этого БПЛА был уничтожен, а гражданское воздушное движение продолжило работу в штатном режиме", — приводит слова министра газета Star. Он отметил, что Анкара уделяет особое внимание защите стратегической инфраструктуры. "Мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море. Буровые суда имеют для нас жизненно важное значение. Разработаны и применяются меры против БПЛА, которые сбились с курса или вышли из-под контроля, а также против потенциальных угроз, исходящих из-под воды", — подчеркнул министр.
черное море
турция
анкара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, турция, анкара, f-16, в мире
РОССИЯ, Черное море, ТУРЦИЯ, Анкара, F-16, В мире
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море
Гюлер: Турция принимает дополнительные меры для защиты объектов в Чёрном море