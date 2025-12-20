https://1prime.ru/20251220/turtsiya-865748768.html

Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море

АНКАРА, 20 дек – ПРАЙМ. Турция принимает дополнительные меры для защиты критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер. Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА не уточнялась. По словам Гюлера, в первую очередь были приняты меры для обеспечения безопасности гражданской авиации. "Мы направили самолёты, находившиеся на этом маршруте, в ближайшие аэропорты и обеспечили их безопасную посадку. После этого БПЛА был уничтожен, а гражданское воздушное движение продолжило работу в штатном режиме", — приводит слова министра газета Star. Он отметил, что Анкара уделяет особое внимание защите стратегической инфраструктуры. "Мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море. Буровые суда имеют для нас жизненно важное значение. Разработаны и применяются меры против БПЛА, которые сбились с курса или вышли из-под контроля, а также против потенциальных угроз, исходящих из-под воды", — подчеркнул министр.

