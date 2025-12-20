Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251220/turtsiya-865748768.html
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море - 20.12.2025, ПРАЙМ
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море
Турция принимает дополнительные меры для защиты критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T13:40+0300
2025-12-20T13:40+0300
россия
черное море
турция
анкара
f-16
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
АНКАРА, 20 дек – ПРАЙМ. Турция принимает дополнительные меры для защиты критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер. Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА не уточнялась. По словам Гюлера, в первую очередь были приняты меры для обеспечения безопасности гражданской авиации. "Мы направили самолёты, находившиеся на этом маршруте, в ближайшие аэропорты и обеспечили их безопасную посадку. После этого БПЛА был уничтожен, а гражданское воздушное движение продолжило работу в штатном режиме", — приводит слова министра газета Star. Он отметил, что Анкара уделяет особое внимание защите стратегической инфраструктуры. "Мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море. Буровые суда имеют для нас жизненно важное значение. Разработаны и применяются меры против БПЛА, которые сбились с курса или вышли из-под контроля, а также против потенциальных угроз, исходящих из-под воды", — подчеркнул министр.
черное море
турция
анкара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, черное море, турция, анкара, f-16, в мире
РОССИЯ, Черное море, ТУРЦИЯ, Анкара, F-16, В мире
13:40 20.12.2025
 
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море

Гюлер: Турция принимает дополнительные меры для защиты объектов в Чёрном море

© flickr.com / Nicholas NgФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Флаг Турции. Архивное фото
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 20 дек – ПРАЙМ. Турция принимает дополнительные меры для защиты критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер.
Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА не уточнялась.
По словам Гюлера, в первую очередь были приняты меры для обеспечения безопасности гражданской авиации.
"Мы направили самолёты, находившиеся на этом маршруте, в ближайшие аэропорты и обеспечили их безопасную посадку. После этого БПЛА был уничтожен, а гражданское воздушное движение продолжило работу в штатном режиме", — приводит слова министра газета Star.
Он отметил, что Анкара уделяет особое внимание защите стратегической инфраструктуры.
"Мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море. Буровые суда имеют для нас жизненно важное значение. Разработаны и применяются меры против БПЛА, которые сбились с курса или вышли из-под контроля, а также против потенциальных угроз, исходящих из-под воды", — подчеркнул министр.
 
РОССИЯЧерное мореТУРЦИЯАнкараF-16В мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала