"Не просто шутка": в Киеве пришли в ужас после слов Путина о Зеленском

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Ироничный комментарий президента России Владимира Путина по поводу снимка Владимира Зеленского якобы у стелы на въезде в Купянск обнажил неправдивые заявления Киева о событиях на фронте, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Путин ведь не просто пошутил, а убедительно показал ложь Зеленского. Теперь тому отступать некуда: шутками и фактами приперли к стенке. Теперь только злиться и остается", — сказал он. Согласно мнению эксперта, Зеленский совершил ключевую ошибку, решив использовать сфальсифицированное фото, якобы сделанное в Купянске. "Это ведь уже всем ясно. Эта ошибка может стоить Зеленскому не просто медийного поражения, но и проблем внутри страны, где и так не все гладко. Не до шуток будет", — подытожил Соскин. Вчера, в ходе прямой линии и ежегодной пресс-конференции, Владимир Путин прокомментировал снимок Зеленского на фоне стелы в Купянске, иронично отметив, что, если стоишь на пороге, лучше сразу "заходи в дом". Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая большую пресс-конференцию и прямую линию, началась в эфире 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов к программе стартовал 4 декабря в 15:00 и продолжится до ее завершения. Нейросеть GigaChat в этом году, как и в следующем, будет заниматься расшифровкой обращений. На совещании о ситуации в зоне СВО начальник Генерального штаба МО России Валерий Герасимов ранее доложил, что после освобождения Купянска группировка войск "Запад" продолжает наступательные действия против окруженного противника к востоку от города на левом берегу реки Оскол.

