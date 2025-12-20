Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США обратились к Киеву с неутешительным приказом - 20.12.2025
В США обратились к Киеву с неутешительным приказом
Представитель США при НАТО, Мэттью Уитакер, в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина должна быть готова к возможному продолжению конфликта в 2026...
2025-12-20T07:43+0300
2025-12-20T07:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864656423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b886f0df354996132a436778c9d60a5.jpg
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Представитель США при НАТО, Мэттью Уитакер, в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина должна быть готова к возможному продолжению конфликта в 2026 году. "Увидим, что будет в результате этих встреч в Майами, но Украина также должна быть готова к борьбе в 2026 году", — сказал он. Уитакер отметил, что США стремятся к окончанию войны, но в то же время считают важным, чтобы Украина могла эффективно защищать себя."Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся", — подытожил он. Ранее Уитакер упомянул, что для урегулирования конфликта на Украине остались несогласованные детали. Он также сообщил о предстоящих переговорах в Майами, которые должны определить возможность заключения сделки, обсуждаемой ЕС, Киевом и США. Издание Politico в среду, ссылаясь на свои источники, сообщило о возможных переговорах между представителями России и США в Майами в ближайшие выходные, целью которых станет мирное урегулирование ситуации на Украине. Журналист Axios, Барак Равид, отметил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами встретится с главой украинского СНБО Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Обсуждение американской мирной инициативыВ начале декабря Владимир Путин встретился с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, чтобы обсудить американскую мирную инициативу. Тем не менее, найти компромисс пока не удалось. Путин позднее заявил, что Вашингтон разделил оригинальный план из 27 пунктов на четыре части для обсуждения. Он пояснил, что рассмотрел почти каждую из них, и Москва имеет возражения по ряду вопросов. В Берлине в минувшие воскресенье и понедельник прошли переговоры между делегациями США и Украины. Согласно информации, западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, в обмен на территориальные уступки, как утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
https://1prime.ru/20251219/ukraina-865727025.html
https://1prime.ru/20251219/putin-865707407.html
https://1prime.ru/20251219/putin-865707098.html
https://1prime.ru/20251219/makron--865700881.html
07:43 20.12.2025
 
Постпред США при НАТО Уитакер: Украина должна готовиться к продолжению войны

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
© AP Photo / Paul Vernon
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Представитель США при НАТО, Мэттью Уитакер, в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина должна быть готова к возможному продолжению конфликта в 2026 году.
"Увидим, что будет в результате этих встреч в Майами, но Украина также должна быть готова к борьбе в 2026 году", — сказал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
В Германии сделали громкое заявление о капитуляции Украины
Вчера, 17:32
Уитакер отметил, что США стремятся к окончанию войны, но в то же время считают важным, чтобы Украина могла эффективно защищать себя.
"Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся", — подытожил он.
Ранее Уитакер упомянул, что для урегулирования конфликта на Украине остались несогласованные детали. Он также сообщил о предстоящих переговорах в Майами, которые должны определить возможность заключения сделки, обсуждаемой ЕС, Киевом и США.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине
Вчера, 12:36
Издание Politico в среду, ссылаясь на свои источники, сообщило о возможных переговорах между представителями России и США в Майами в ближайшие выходные, целью которых станет мирное урегулирование ситуации на Украине. Журналист Axios, Барак Равид, отметил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами встретится с главой украинского СНБО Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности из Германии, Франции и Великобритании.

Обсуждение американской мирной инициативы

В начале декабря Владимир Путин встретился с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, чтобы обсудить американскую мирную инициативу. Тем не менее, найти компромисс пока не удалось.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве. 19 декабря 2025 - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Россия хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, заявил Путин
Вчера, 12:26
Путин позднее заявил, что Вашингтон разделил оригинальный план из 27 пунктов на четыре части для обсуждения. Он пояснил, что рассмотрел почти каждую из них, и Москва имеет возражения по ряду вопросов.
В Берлине в минувшие воскресенье и понедельник прошли переговоры между делегациями США и Украины. Согласно информации, западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, в обмен на территориальные уступки, как утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Макрон оценил итоги саммита ЕС по Украине
Вчера, 09:42
 
