На Украине посчитали, сколько будут стоить выборы в стране
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Выборы президента, в парламент и органы местного самоуправления на Украине будут стоить государству не менее 20 миллиардов гривен или 472 миллиона долларов, заявил замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик.
"С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен (около 472 миллионов долларов - ред.)", - сказал Дубовик в интервью агентству РБК-Украина.
Как пояснил Дубовик, украинский минфин ранее делал подсчеты на случай проведения выборов в 2025 году. Тогда прогнозировались расходы на уровне 389 миллионов долларов, но с учетом инфляции в ЦИК ориентируются уже на 472 миллиона долларов.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.