Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине посчитали, сколько будут стоить выборы в стране - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251220/ukraina-865749219.html
На Украине посчитали, сколько будут стоить выборы в стране
На Украине посчитали, сколько будут стоить выборы в стране - 20.12.2025, ПРАЙМ
На Украине посчитали, сколько будут стоить выборы в стране
Выборы президента, в парламент и органы местного самоуправления на Украине будут стоить государству не менее 20 миллиардов гривен или 472 миллиона долларов,... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T13:52+0300
2025-12-20T13:52+0300
финансы
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865749065_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_295044841da1eb1372e93b258de3f716.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Выборы президента, в парламент и органы местного самоуправления на Украине будут стоить государству не менее 20 миллиардов гривен или 472 миллиона долларов, заявил замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик. "С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен (около 472 миллионов долларов - ред.)", - сказал Дубовик в интервью агентству РБК-Украина. Как пояснил Дубовик, украинский минфин ранее делал подсчеты на случай проведения выборов в 2025 году. Тогда прогнозировались расходы на уровне 389 миллионов долларов, но с учетом инфляции в ЦИК ориентируются уже на 472 миллиона долларов. О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865749065_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_d18b9d4b4ed4dd2c1b6ddb063ca1c44d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
Финансы, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
13:52 20.12.2025
 
На Украине посчитали, сколько будут стоить выборы в стране

Замглавы ЦИК Дубовик: выборы на Украине будут стоить не менее $472 миллиона

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыборы на Украине
Выборы на Украине - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Выборы на Украине. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Выборы президента, в парламент и органы местного самоуправления на Украине будут стоить государству не менее 20 миллиардов гривен или 472 миллиона долларов, заявил замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик.
"С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен (около 472 миллионов долларов - ред.)", - сказал Дубовик в интервью агентству РБК-Украина.
Как пояснил Дубовик, украинский минфин ранее делал подсчеты на случай проведения выборов в 2025 году. Тогда прогнозировались расходы на уровне 389 миллионов долларов, но с учетом инфляции в ЦИК ориентируются уже на 472 миллиона долларов.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
 
ФинансыУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала