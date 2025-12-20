https://1prime.ru/20251220/ukraina-865753660.html
В США сообщили о пяти препятствиях для мира на Украине
В США сообщили о пяти препятствиях для мира на Украине - 20.12.2025, ПРАЙМ
В США сообщили о пяти препятствиях для мира на Украине
Россия и Украина расходятся во мнениях по нескольким принципиально важным вопросам, пишет американское издание The Wall Street Journal. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T17:52+0300
2025-12-20T17:52+0300
2025-12-20T17:56+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
москва
нато
всу
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863289925_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_16b5f88d2cb055623e91fc6f126f52bc.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россия и Украина расходятся во мнениях по нескольким принципиально важным вопросам, пишет американское издание The Wall Street Journal.Издание выделяет пять ключевых противоречий между Москвой и Киевом, первым из которых является территориальный вопрос.Следующим пунктом издание отмечает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс."Коренные причины конфликта <…> не изменились: стремление Украины к Западу и расширение НАТО", — подчеркивается в материале.Кроме того, нерешенными остаются вопросы, связанные с численностью ВСУ, статусом русского языка на Украине и контролем над Запорожской атомной электростанцией.В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести на этих выходных переговоры в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
https://1prime.ru/20251220/ukraina-865739260.html
https://1prime.ru/20251217/rossiya-865630327.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863289925_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_33bf3ada856c636d9b55871dc7d8c8d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, москва, нато, всу, стив уиткофф
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, МОСКВА, НАТО, ВСУ, Стив Уиткофф
В США сообщили о пяти препятствиях для мира на Украине
WSJ: России и Украине нужно решить пять вопросов для урегулирования конфликта