В США сообщили о пяти препятствиях для мира на Украине

В США сообщили о пяти препятствиях для мира на Украине - 20.12.2025, ПРАЙМ

В США сообщили о пяти препятствиях для мира на Украине

Россия и Украина расходятся во мнениях по нескольким принципиально важным вопросам, пишет американское издание The Wall Street Journal. | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T17:52+0300

2025-12-20T17:52+0300

2025-12-20T17:56+0300

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россия и Украина расходятся во мнениях по нескольким принципиально важным вопросам, пишет американское издание The Wall Street Journal.Издание выделяет пять ключевых противоречий между Москвой и Киевом, первым из которых является территориальный вопрос.Следующим пунктом издание отмечает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс."Коренные причины конфликта <…> не изменились: стремление Украины к Западу и расширение НАТО", — подчеркивается в материале.Кроме того, нерешенными остаются вопросы, связанные с численностью ВСУ, статусом русского языка на Украине и контролем над Запорожской атомной электростанцией.В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести на этих выходных переговоры в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

