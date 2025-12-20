Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сообщили о пяти препятствиях для мира на Украине
Россия и Украина расходятся во мнениях по нескольким принципиально важным вопросам, пишет американское издание The Wall Street Journal. | 20.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россия и Украина расходятся во мнениях по нескольким принципиально важным вопросам, пишет американское издание The Wall Street Journal.Издание выделяет пять ключевых противоречий между Москвой и Киевом, первым из которых является территориальный вопрос.Следующим пунктом издание отмечает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс."Коренные причины конфликта &lt;…&gt; не изменились: стремление Украины к Западу и расширение НАТО", — подчеркивается в материале.Кроме того, нерешенными остаются вопросы, связанные с численностью ВСУ, статусом русского языка на Украине и контролем над Запорожской атомной электростанцией.В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести на этих выходных переговоры в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
17:52 20.12.2025 (обновлено: 17:56 20.12.2025)
 
В США сообщили о пяти препятствиях для мира на Украине

WSJ: России и Украине нужно решить пять вопросов для урегулирования конфликта

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Флаги США и ЕС. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Россия и Украина расходятся во мнениях по нескольким принципиально важным вопросам, пишет американское издание The Wall Street Journal.
Издание выделяет пять ключевых противоречий между Москвой и Киевом, первым из которых является территориальный вопрос.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
В США обратились к Киеву с неутешительным приказом
07:43
Следующим пунктом издание отмечает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс.
"Коренные причины конфликта <…> не изменились: стремление Украины к Западу и расширение НАТО", — подчеркивается в материале.
Кроме того, нерешенными остаются вопросы, связанные с численностью ВСУ, статусом русского языка на Украине и контролем над Запорожской атомной электростанцией.
В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести на этих выходных переговоры в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России
17 декабря, 11:23
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАМОСКВАНАТОВСУСтив Уиткофф
 
 
