Эксперт назвал оптимальное число грузовых вагонов на ж/д сети в России

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Общее число вагонов на железнодорожной сети в России на текущий момент составляет свыше 1,4 миллиона единиц, но для оптимальной работы инфраструктуры требуется не более 970 тысяч за счёт замены устаревшего подвижного состава на современный с увеличенной грузоподъемностью, заявил РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Согласно данным "Союза операторов железнодорожного транспорта" (СОЖТ), сейчас общее число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России составляет свыше 1,4 миллиона единиц, из которых 228,6 тысячи штук (то есть почти каждый шестой) – простаивающий парк. "Сейчас вагонный парк начал снижаться. Однако темпы снижения недостаточны, если рассматривать их с позиции снижения объемов перевозок. По нашим данным, максимальный объем парка для оптимальной работы инфраструктуры с выполнением качественных и количественных показателей не превышает 970 тысяч вагонов. Все, что свыше, ухудшает качество эксплуатационной работы", - считает Иванкин. По его мнению, даже снижение парка до 1,25 - 1,3 миллиона вагонов не окажет желаемого эффекта, поскольку хотя и определенное улучшение показателей будет, но ненадолго. Связано это с тем, что растет количество отставленных вагонов как на путях общего, так и необщего пользования, а также неотремонтированных вагонов. "Это все отражается на динамике производства новых вагонов. При этом закупка идет, она обусловлена выбытием старых вагонов. Таким образом, вагонный парк обновляется", - объяснил Иванкин. Сейчас в России выпускаются новые модели вагонов, позволяющих при стандартной длине перевозить больший объём груза за счет увеличенной грузоподъемности. По оценке эксперта, именно такой подвижной состав позволит перевозить больше, но за счет меньшего числа самих вагонов. "В производстве вагонов появились новая шести и восьмиосная линейки. Это позволит меньшим количеством вагонов вывозить большее количество груза. Таким образом, два-три выбывших вагона могут быть замещены одним вагоном", - заключил эксперт.

